El pasado televisivo de Miri, la nueva amiga de Froilán: su polémico topless y sus dos amores

En Supervivientes 2024 protagonizó una fuerte polémica con sus compañeros Claudia y Mario: fue la tercera en discordia en un ataque de celos cuando Claudia pilló a su pareja mirando a ‘Miri’ mientras hacía topless en la playa. "Me molesta. No es muy difícil girarte cuando ella se está cambiando. No es tan complicado", señaló Claudia, mientras su novio le decía que "está loca" al pensar "esas cosas". Finalmente Miri se sumó a la discusión recriminando a su compañera su actitud: "No voy a cambiar mi forma de ser por tu inseguridad. Arreglaros vosotros con vuestras inseguridades porque yo no he hecho nada".