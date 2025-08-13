El pasado televisivo de Miri, la nueva amiga de Froilán: su polémico topless y sus dos amores
Felipe Juan Froilán ha sido fotografiado en actitud muy cariñosa con Miri, la participante de Supervivientes y Masterchef. Una inesperada amistad que ha traído a la actualidad algunos de los momentazos de la joven en su paso por televisión.
Pero, ¿quién es Miri y porque su nombre ha sorprendido tanto junto al del hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar?: es una influencer, modelo, actriz y cocinera que saltó a la fama en España gracias a su participación en la quinta edición de Masterchef (2017). Ha participado en varias series muy conocidas y, también, tiene publicado un libro: 'Las recetas de Miri'.
Aunque se tuvo que conformar con un segundo puesto en la quinta edición del talent show de cocina en año 2017 , pudo sentirse igualmente ganadora, ya que allí vivió una bonita historia de amor con el ganador de la edición, Jorge Brazález (en la foto). La relación que duró hasta finales de 2018 hasta que decidieron tomar caminos separados.
La inquietudes de Miri no quedan solo en la cocina pues también ha hecho sus pinitos como actriz en importante proyectos a nivel nacinal: ha participado en películas taquilleras como, Fuimos canciones, de Juana Macías, o series de ficción, como Alguien tiene que morir o Sagrada Familia, las dos de Netflix. Recientemente, la de Barcelona también cuenta con varios capítulos en La Moderna.
En Supervivientes 2024 protagonizó una fuerte polémica con sus compañeros Claudia y Mario: fue la tercera en discordia en un ataque de celos cuando Claudia pilló a su pareja mirando a ‘Miri’ mientras hacía topless en la playa. "Me molesta. No es muy difícil girarte cuando ella se está cambiando. No es tan complicado", señaló Claudia, mientras su novio le decía que "está loca" al pensar "esas cosas". Finalmente Miri se sumó a la discusión recriminando a su compañera su actitud: "No voy a cambiar mi forma de ser por tu inseguridad. Arreglaros vosotros con vuestras inseguridades porque yo no he hecho nada".
Se puede decir que Miri es una persona multidisciplinar: cocinera, actriz, escritora (tiene su propio libro de recetas) y también influencer: cuenta con más de 430.000 seguidores en sus principales redes sociales, cifra que incrementó, sobre todo, después de la publicación de su libro Las recetas de Miri, en el año 2019, y en su sonado paso por Supervivientes en 2014.
"Como buen sagitario, tengo muy poca cabeza y mucho corazón. Mi familia no entiende que me sume a la aventura, dicen que estoy un poco loca, pero yo tengo unas ganas que me muero", declaraciones que la definen perfectamente y que protagonizó antes de su marcha a Honduras para participar en Masterchef.
Cuando se cumplen dos meses de la confirmación de la ruptura con Belén Perea, Froilán parece haber recuperado de nuevo la ilusión en el amor con Miri. Con motivo de las vacaciones de verano, ha viajado a Ibiza donde ha sido pillado en actitud muy cariñosa junto a le televisiva que también tiene a sus espaldas decepciones amorosas, como la comentada con Jorge Brazález o después con Pablo Salazar, casualmente una de las exparejas de Mar Torres, ex de Froilán. Toda en casa.