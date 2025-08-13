Mario Casas, Melyssa Pinto, Óscar Casas y Ana Mena, de vacaciones en El Salvador con la familia al completo

Las vacaciones de verano de la familia Casas han coincidido este año con un momento clave en la vida sentimental de dos de sus miembros más conocidos. Mario Casas y Melyssa Pinto, por un lado, y Óscar Casas y Ana Mena, por otro, han compartido su primer gran viaje familiar en El Salvador. La estancia, que ha reunido al núcleo familiar de los actores, refuerza los lazos de ambas parejas, que en los últimos meses han dado pasos públicos hacia la consolidación.

Desde que en marzo de 2025 se conociera su relación, Mario Casas y la influencer Melyssa Pinto no han dejado de hacer viajes juntos. Pero este verano ha marcado un cambio significativo: por primera vez, ella se ha unido a las vacaciones familiares del actor, lo que indica un mayor grado de integración en su entorno personal.

La pareja ha viajado junto a los padres de Mario y sus hermanos –Sheila, Christian, Óscar y el pequeño Daniel– a El Salvador, en Centroamérica. Según han compartido en redes sociales, se alojan en Al Suave House, una vivienda de lujo situada en El Zonte, una de las zonas más conocidas del país para la práctica del surf.

Una escapada con toda la familia

Durante su estancia en Chiltiupán, en el departamento salvadoreño de La Libertad, toda la familia ha mostrado su día a día a través de redes sociales, desde los desayunos frente al océano hasta las sesiones de surf. En varias imágenes, se observa a Mario disfrutando de las impresionantes playas de El Salvador en bañador.

Fotos compartidas por Mario Casas en su instagram (@mario_houses)

Por su parte, Melyssa Pinto ha compartido varias fotos en su perfil de instagram: "Así me siento, además de feliz de conocer un lugar tan bonito y especial como El Salvador! Y si, he probado las pupusas que tanto me estáis diciendo, riquísimas!!!", expresaba la exconcursante de La Isla de las Tentaciones. En su perfil se pueden observar instantáneas desde la playa y comiendo productos locales.

Fotos compartidas por Melyssa Pinto en su instagram (@melyssapiinto)

A estas vacaciones se ha sumado también la cantante Ana Mena, actual pareja de Óscar Casas, quien ha compartido imágenes similares en sus perfiles personales, confirmando así su participación en esta escapada en familia.

Foto compartida por la cantante Ana Mena en su instagram (@anamenaoficial)

De la costa amalfitana a Cantabria

El verano de Mario Casas y Melyssa Pinto comenzó semanas antes con otras escapadas. En primavera viajaron a la costa amalfitana, en Italia, donde posaron por separado en los mismos enclaves, alimentando los rumores sobre su relación.

Ya en julio, la pareja pasó unos días en Noja (Cantabria), una localidad que la familia Casas visita cada año. Allí se alojaron en una casa reformada por el padre del actor, donde compartieron jornadas de senderismo y playa junto a Dakota, la perra de Mario.

También han realizado planes en Madrid, como una visita al Parque de Atracciones o una jornada de escalada en un rocódromo junto al hermano pequeño del actor. En todos estos momentos, la complicidad de la pareja ha sido evidente, según recogen las imágenes difundidas.

Óscar Casas y Ana Mena, que en los últimos meses han confirmado su relación sentimental a través de redes sociales y escapadas como la de Marruecos, también parecen haber afianzado su vínculo gracias a este viaje compartido.