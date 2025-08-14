Jaime Anglada, "estable dentro de la gravedad" y con el apoyo de su familia y el rey Felipe

El cantante mallorquín Jaime Anglada fue operado con éxito ayer de la cadera después del grave accidente que sufrió hace unos días y por el que hay una persona detenida. Según cuenta su amigo el periodista Julián Aguirre, en el periódico Última Hora, a Anglada le han puesto unas placas en la pelvis y le han colocado la cabeza del fémur.

Según el último parte médico, se encuentra "estable dentro de la gravedad" debido a las múltiples lesiones sufridas, además de seguir con una elevada sedación en la Unidad de Cuidados Intensivos. Después tendrá que volver a pasar por el quirófano, para ser intervenido de la mandíbula y la muñeca.

Está previsto que el próximo 15 de agosto el hospital de Son Espases facilite un nuevo parte médico. Mientras, ni la familia de Anglada ni su mujer, Pilar Aguiló ni sus hermanos, se separan de él, y entran a la habitación de la UCI en los horarios permitidos. También está muy pendiente su amigo el rey Felipe VI, que pregunta a diario por su evolución.

"Lo que le queda es tiempo y paciencia", ha señalado la periodista Beatriz Cortázar en su intervención en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico donde también han participado Ana Mateu, Verónica Caso y Paloma Barrientos. "No hay lesión cerebral, ahora están empezando a arreglar los problemas de cadera, las muñecas, la mandíbula, recuperando poco a poco todo. A medida que esté más estabilizado pues ya le van metiendo en quirófano para arreglar las fracturas. Pero ya es tiempo. El protocolo habitual que ahora lo que tiene que tener tanto él como la familia es paciencia pero también tranquilidad porque es un hombre fuerte".

Por su parte, Paloma Barrientos ha recordado que al tratarse de un accidente de moto, la principal preocupación era que tuviese algún tipo de lesión grave en la cabeza: "En estos accidentes de moto el problema es la cabeza. El drama era si con ese golpe que tuvo podía tener algún tipo de secuela. Esa avenida es super peligrosa en Palma".

"Ha quedado en un gran susto pero no tiene nada en la cabeza, que es lo principal", ha añadido Ana Mateu sobre el amigo del Rey.