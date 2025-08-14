Las fotos del cumpleaños de Chris Hemsworth en un yate en Ibiza con amigos y sin Elsa Pataky El actor australiano celebró sus 42 en Ibiza junto a Liam, Matt Damon y Rita Ora, pero sin Elsa Pataky ni sus hijos.

1 / 10 El actor Chris Hemsworth y su hermano Liam en Ibiza. Compartir

2 / 10 Chris Hemsworth de espaldas ayudando a subir al barco. Compartir

3 / 10 Aunque su mujer, Elsa Pataky, no pudo acompañarle en su celebración, subió un emotivo video a las redes sociales felicitándole: “Feliz cumpleaños a mi Rocky Balboa. Eres lo mejor de lo mejor”. Compartir

4 / 10 La actriz disfrutaba de unas vacaciones en la capital española. Compartir

5 / 10 Todos los invitados disfrutando en el yate. Compartir

6 / 10 Chris Hemsworth y sus amigos subiendo a un bote. Compartir

7 / 10 Chris Hemsworth en el barco junto a la cantante Rita Ora. Compartir

8 / 10 Los invitados al cumpleaños de Chris Hemsworth. Compartir

9 / 10 Chris Hemsworth. Compartir

