Las fotos del cumpleaños de Chris Hemsworth en un yate en Ibiza con amigos y sin Elsa Pataky
El actor australiano celebró sus 42 en Ibiza junto a Liam, Matt Damon y Rita Ora, pero sin Elsa Pataky ni sus hijos.
El actor Chris Hemsworth y su hermano Liam en Ibiza.
Chris Hemsworth de espaldas ayudando a subir al barco.
Aunque su mujer, Elsa Pataky, no pudo acompañarle en su celebración, subió un emotivo video a las redes sociales felicitándole: “Feliz cumpleaños a mi Rocky Balboa. Eres lo mejor de lo mejor”.
La actriz disfrutaba de unas vacaciones en la capital española.
Todos los invitados disfrutando en el yate.
Chris Hemsworth y sus amigos subiendo a un bote.
Chris Hemsworth en el barco junto a la cantante Rita Ora.
Los invitados al cumpleaños de Chris Hemsworth.
Chris Hemsworth.
Chris Hemsworth junto a sus amigos hablando en el yate de Ibiza.