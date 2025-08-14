Menú

Las fotos del cumpleaños de Chris Hemsworth en un yate en Ibiza con amigos y sin Elsa Pataky

El actor australiano celebró sus 42 en Ibiza junto a Liam, Matt Damon y Rita Ora, pero sin Elsa Pataky ni sus hijos.

1 / 10

El actor Chris Hemsworth y su hermano Liam en Ibiza.

2 / 10

Chris Hemsworth de espaldas ayudando a subir al barco.

3 / 10

Aunque su mujer, Elsa Pataky, no pudo acompañarle en su celebración, subió un emotivo video a las redes sociales felicitándole: “Feliz cumpleaños a mi Rocky Balboa. Eres lo mejor de lo mejor”.

4 / 10

La actriz disfrutaba de unas vacaciones en la capital española.

5 / 10

Todos los invitados disfrutando en el yate.

6 / 10

Chris Hemsworth y sus amigos subiendo a un bote.

7 / 10

Chris Hemsworth en el barco junto a la cantante Rita Ora.

8 / 10

Los invitados al cumpleaños de Chris Hemsworth.

9 / 10

Chris Hemsworth.

10 / 10

Chris Hemsworth junto a sus amigos hablando en el yate de Ibiza.

Temas

Recomendamos

0
comentarios