Jaime Anglada evoluciona favorablemente según el último parte médico

Buenas noticias en torno a la salud de Jaime Anglada, según el último parte médico emitido hace escasas horas. El cantante continúa ingresado en la UCI del centro hospitalario de Son Espases en la capital balear desde el pasado 8 de Agosto, como es sabido, a consecuencia de haber sufrido un atropello por un joven que se dio a la fuga y que afortunadamente le detuvieron a las pocas horas gracias a la colaboración ciudadana que apuntaron la matricula de su coche. Su familia no se separa de su lado, y su íntimo amigo Felipe VI, está permanentemente pendiente de su evolución.

Desde su ingreso, Anglada ha tenido que someterse a varias operaciones. La primera, de la cadera en la que le han tenido que poner unas placas en la pelvis, y también componer la cabeza del fémur. Por suerte todo ha ido bien y la evolución está siendo satisfactoria. De hecho, durante el pasado fin de semana le han quitado el respirador y la sedación. La noticia no puede ser más esperanzadora, aunque todavía tendrá que permanecer ingresado en la UCI. Según el informe último dice. "El cantante ha experimentado una sensible mejoría en estos últimos días, y se encuentra mucho más estable".