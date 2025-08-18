El calvario de Isa Pantoja tras dar a luz: confiesa su depresión posparto y pide ayuda

Isa Pantoja ha vuelto a utilizado su Instagram para sincerarse sobre la complicada etapa que está viviendo tras el nacimiento de su segundo hijo, Cairo. La hija de la tonadillera ha confesado sin tapujos el bajón anímico que ha sufrido, reconociendo que ha necesitado ayuda para superar su depresión posparto.

"Siento que me preparé demasiado para el embarazo, pero nadie me habló sobre el posparto. Es una sensación de sentirme sola, aunque no lo esté", confesaba ldescribiendo un "carrusel de emociones" y la dificultad para reconocerse a sí misma mientras intentaba descifrar a su segundo hijo.

Asegura que ya está dejando atrás este periodo: "El cansancio, las lágrimas... todo me sobrepasó. Y siento que la clave ha sido darme mi tiempo y aceptar la ayuda que necesitaba.", Ahora, afirma estar "mucho mejor, cerrando una etapa poco a poco".

El mensaje viene acompañado de un emotivo vídeo con imágenes de los últimos meses del embarazo. A pesar de que la "nostalgia posparto me robó momentos", anuncia que el momento de sentirse bien "llegó", concluyendo con una tierna foto junto a Asraf Beno y el pequeño Cairo.