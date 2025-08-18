Desvelamos dónde se encuentra Felipe VI tras interrumpir sus vacaciones por los incendios

Desde el 6 de agosto, la Familia Real disfrutaba de unas vacaciones privadas en Grecia, tras llegar en un vuelo oficial de la Fuerza Aérea española al aeropuerto de Tesalónica. Sin embargo, ante los graves incendios que asolan distintas zonas de España, Felipe VI tomó la decisión de interrumpir sus días de descanso y regresar al país.

El monarca aterrizó en la base aérea de Torrejón a las 10:00 de la mañana y, ya por la tarde, visitó el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para informarse de primera mano sobre el despliegue de efectivos y las labores de extinción.

Durante toda la semana, ha mantenido contacto con los presidentes de las Comunidades Autónomas para estar al tanto de la evolución de los incendios. Además, desde la Fundación Reina Sofía se ha habilitado un fondo de 50.000 euros destinado a reparar los daños medioambientales provocados por el fuego. En paralelo, el Rey viajó a Mallorca ayer por la tarde donde está previsto que acuda a visitar a su amigo Jaime Anglada, quien presenta una evolución favorable tras su grave accidente de tráfico.donde permanece ingresado desde hace diez días. Jaume ha experimentado una "sensible mejoría en estos últimos días y se encuentra mucho más estable".

En otro ámbito, la noticia de la pedida de mano de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez sigue generando expectación. Según ha revelado D Corazón de TVE, además del impresionante anillo, Cristiano le habría regalado un Porsche, relojes valorados en más de 50.000 euros y ropa de reconocidos diseñadores. Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de la boda, todo apunta a que será después del Mundial de Fútbol de 2026, torneo que Ronaldo quiere disputar antes de su retirada.

La familia Casas

Mientras tanto, en el plano familiar, la familia Casas ha optado por mantener con calma las presentaciones oficiales entre sus miembros. Durante un reciente viaje a El Salvador, Ana Mena y Melyssa Pinto no coincidieron con sus suegros, ya que los hermanos Casas viajaron primero con sus parejas y los padres llegaron días después. Esta decisión responde a una costumbre de la familia de evitar precipitar encuentros, especialmente tras la reciente ruptura de Sheila Casas con Álvaro Muñoz Escassi, que ha ralentizado el proceso de presentaciones.

Otro tema de la crónica rosa ha sido Naty Abascal, quien, a sus 82 años, sigue brillando durante sus vacaciones en la costa italiana. Navegando en el lujoso yate TB Blue One, propiedad del diseñador Valentino Garavani y valorado en 15 millones de dólares, la modelo ha compartido imágenes posando con una figura envidiable y realizando acrobacias sobre la cubierta. Su publicación ha recibido numerosos elogios de celebridades como Fiona Ferrer y Nieves Álvarez, quien la calificó como "Única".

En un tono más emotivo, Cari Lapique ha recordado a su esposo Carlos Goyanes en este que es su primer verano sin él, tras su fallecimiento en agosto de 2024. Compartió una tierna foto en redes donde aparece Carlos junto a su nieto Beltrán, despertando mensajes de cariño y apoyo de amigos y seguidores. Además, se acerca el primer aniversario de la muerte de su hija Caritina, un momento especialmente difícil para la familia.

En el sur de España, Paloma Cuevas y Luis Miguel disfrutan de sus vacaciones en Marbella, alojados en un chalet con vistas al mar. Recientemente, la pareja compartió una cena de varias horas en el Marbella Club, donde degustaron platos tradicionales acompañados de un exquisito vino tinto. Aunque no asistieron a la gala benéfica habitual de Antonio Banderas, sí lo hizo su hija mayor Paloma, acompañada por su amiga Daniella Bustamante. También han aprovechado para visitar amigos cercanos, como Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas.

El plano internacional

En el plano internacional, la cantante Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau fueron vistos cenando juntos en Montreal a finales de julio. Testigos aseguran que disfrutaron de una velada tranquila, en la que compartieron cócteles y langosta. Ambos están solteros y, según una fuente cercana, su relación es casual, basada en conocerse y divertirse sin prisas.