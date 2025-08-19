Alcaraz y Raducanu en el punto de mira del US Open: "Me encanta y lo voy a pasar genial con Emma"

Carlos Alcaraz ha puesto fin a las especulaciones: el murciano jugará el nuevo dobles mixto del US Open acompañado por Emma Raducanu. Tras su victoria en Cincinnati, se barajó la posibilidad de que renunciara para descansar, pero él mismo zanjó las dudas en rueda de prensa: "Creo que será algo nuevo para mí, algo que me encanta, y me lo voy a pasar genial jugando allí con Emma. Va a ser duro contra Draper y Pegula. Intentaré disfrutarlo al máximo. Intentaré ver cómo va la cancha, las pelotas, todo. Lo consideraré una preparación muy importante y buena".

Una pareja que despierta rumores

Más allá de lo deportivo, la elección de Raducanu como compañera ha desatado un auténtico torbellino mediático. La complicidad entre ambos en vídeos promocionales y en redes sociales ha disparado los comentarios sobre su relación, hasta el punto de que el simple anuncio de su participación conjunta se convirtió en tendencia. Emma, incluso, admitió que tardó en aceptar la propuesta de Carlitos porque quería "tenerle un poco en vilo". El interés es tal que las búsquedas sobre la pareja se han multiplicado en internet en las últimas semanas.

Chris Evert, ex número uno mundial, ha salido al paso para calmar las especulaciones y subrayar que no hay romance alguno, solo amistad. Pero ni siquiera esas palabras han frenado la expectación que rodea al dúo hispano-británico, que debutará este martes 19 de agosto en el Arthur Ashe Stadium, en el cuarto turno de la jornada, no antes de las 20:00 (hora española). Sus rivales en octavos de final serán Jessica Pegula y Jack Draper.

Un torneo con reglas exprés

El US Open ha querido dar un giro radical al dobles mixto, reduciendo el cuadro a 16 parejas e invitando a figuras de primer nivel del circuito individual. Los partidos se disputan al mejor de tres parciales de cuatro juegos, sin ventajas en el 40-40 y con un super tie-break a diez puntos en caso de empate. Solo en la final, prevista para el miércoles, se jugarán sets convencionales a seis juegos. Además, el premio económico se ha disparado: un millón de dólares para la pareja campeona.

En caso de superar a Pegula y Draper, Alcaraz y Raducanu se medirán en cuartos a los ganadores del choque entre Novak Djokovic y Olga Danilovic frente a Daniil Medvedev y Mirra Andreeva. Todo ello apenas 24 horas después de que el español conquistase Cincinnati, con el desgaste añadido del calor sofocante y la exigencia del calendario.

Aunque el gran objetivo de Alcaraz en Nueva York sigue siendo el cuadro individual, donde busca su segundo Grand Slam de la temporada y la posibilidad de acabar como número uno del mundo, su alianza con Raducanu ya es uno de los grandes atractivos del torneo. Entre la ilusión deportiva y el inevitable morbo mediático, pocas parejas llegan a Flushing Meadows con tanta expectación.