Laura Matamoros aclara la relación que mantiene con Benji Aparicio: "Mis padres nunca pudieron hacerlo"

Laura Matamoros y Benji Aparicio pusieron fin a su relación en el verano de 2023, tras seis años juntos y dos hijos en común, Matías (7) y Benji Jr. (4). Durante su historia de amor, la pareja atravesó varias crisis seguidas de reconciliaciones, pero finalmente se separaron poco después del nacimiento de su hijo menor.

A pesar de la ruptura, la influencer y el empresario hostelero han mantenido una relación cordial, algo que Laura no duda en mostrar en sus redes sociales, donde destaca el papel de Benji como un "auténtico padrazo".

Ahora, ambos disfrutan juntos de unas vacaciones en Estados Unidos, donde su hijo mayor participa en un torneo de golf. La buena sintonía entre ellos ha llevado a que sus seguidores inunden su perfil con preguntas sobre una posible reconciliación. "No os puedo explicar cuántas miles de preguntas tengo como esta", escribía Laura al referirse a la constante curiosidad de sus fans sobre su relación con su expareja.

La influencer se ha sincerado y ha aclarado desde su perfil de Instagram que no hay reconciliación con Benji: "Simplemente son planes familiares, que hacemos por nuestros hijos, lo más importante que tengo" ha asegurado.

"En mi caso, mis padres nunca pudieron hacerlo, porque nunca tuvieron buena relación", aclara Laura Matamoros al referirse a la relación entre Marián Flores y Kiko Matamoros. "Nosotros la tenemos y creo que es bueno que crezcan en un ambiente sano y que vean este tipo de relación".

Asimismo, la influncer aclara que también es una situación ‘nueva’ para ella: "No deja de ser también un tanto raro para mi, porque no lo he vivido en casa y tampoco pensé en un principio que fuera a pasar, pero todo pasa y gracias a Dios, tenemos la inteligencia emocional de hacerlo bonito por y para ellos", valorando así la oportunidad de ofrecerles a Matías y Benji Jr. un ejemplo de respeto, comunicación y cordialidad entre sus progenitores, algo que considera esencial para su bienestar emocional y desarrollo personal.