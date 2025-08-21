Luitingo y su nueva novia de vacaciones en Punta Cana

El cantante sevillano Luitingo y su nueva pareja fueron vistos juntos llegando al aeropuerto de Madrid después de sus primeras vacaciones en l República Dominicana,

El cantante parece que, una vez superada la ruptura con Jessica Bueno, su corazón está de nuevo ocupado por una joven gaditana, de la que de momento no se sabe el nombre.

Ambos se han tomado unos días de descanso y lo han compartido en sus redes sociales. "Uno de los viajes de mi vida, que más estoy disfrutando sin duda alguna". Así lo escribió el sevillano.

A Luitingo y su nueva novia se les pudo ver en la costa gaditana, a principios de este mes de agosto, muy felices y en compañía de la familia de ella. Su ruptura con Jessica no fue por terceras personas, y ahora es el propio cantante el que afirma que está encantado con su nueva situación. Al ser preguntado por su ex, Jessica Bueno, el artista lo tiene claro: "Yo le deseo lo mejor a todo el mundo y ya está".