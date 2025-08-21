El padre de Lamine Yamal pide respeto y evita hablar sobre la relación entre su hijo y la cantante Nicki Nicole

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, ha negado cualquier conocimiento sobre los rumores que vinculan sentimentalmente a su hijo con la cantante argentina Nicki Nicole.

Nasraoui afirmó que no sabía quién era Nicki Nicole ni podía reconocer su imagen. "No sé ni su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí", señaló. Añadió que solo intervendría en la vida de su hijo "si pasa algo grave", pero que en cuestiones personales prefiere mantenerse al margen.

El padre del futbolista calificó estas especulaciones como "cosas de niños" y pidió privacidad. "Yo voy a estar viendo a mi hijo, con quién está saliendo... Por favor, un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo", remarcó.

Los rumores

La presencia de Nicki Nicole en la celebración del 18 cumpleaños de Lamine Yamal en Barcelona, así como en el Trofeo Joan Gamper, dio pie a las especulaciones sobre una posible relación. Durante el partido frente al Como, la artista animó al delantero luciendo su camiseta y posteriormente coincidieron en un viaje a Mónaco, aunque ninguno de los dos ha confirmado nada públicamente.

A estos hechos se sumaron informaciones sobre una fotografía de la cantante como fondo de pantalla en el móvil del jugador. Ante esa posibilidad, Nasraoui respondió con rotundidad: "Qué va, hombre. Eso no me lo creo yo. Él tiene hermanos, familia, madre, padre, abuela. No tiene que poner ahí".

El padre de Yamal insistió en que en su familia la relación entre padres e hijos se basa en el respeto y que no es habitual hablar de noviazgos. "Mi hijo no me va a venir a decir 'papá tengo novia'. Esas son cosas privadas suyas, no son mías. Cada uno con lo suyo", explicó.

Sobre Nicki Nicole, recalcó que ni siquiera conocía su trayectoria: "No sé quién es ni la edad que tiene esta chica. No me va este rollo. No me interesa la música nacional, yo escucho música estadounidense", aseguró.