Luis Medina y Clara Caruana reaparecen juntos entre rumores de boda

Tras un largo y mediático proceso judicial, el conocido como 'caso de las mascarillas' ha llegado a su fin para Luis Medina. El pasado 19 de marzo, la Audiencia Provincial le absolvía de un delito agravado de estafa al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia, librándole de una petición fiscal de 9 años de cárcel.

A su lado, incondicional, ha estado su novia desde 2022, Clara Caruana. La nieta del barón de San Petrillo ha sido su gran apoyo en los momentos más difíciles. Tras la absolución, los rumores de compromiso se han disparado, apuntando a la que sería una de las grandes bodas de la alta sociedad. A punto de cumplir 3 años de discreta historia de amor que prefieren mantener alejada del foco mediático, se rumorea que el hijo de Naty Abascal, y Clara -que ejerce de gerente de Urología y Project Manager del Cancer Center en la Clínica Universidad de Navarra- habrían dado el importante paso de comprometerse después de la absolución de Luis.

Ahora, con la inocencia de Medina demostrada, la pareja disfruta de su verano más tranquilo, y han reaparecido juntos en un concierto de Alejandro Fernández, dejando atrás la seriedad de sus últimas apariciones públicas y mostrándose eufóricos y cómplices.

Lejos del hermetismo, Luis y Clara derrocharon amor y gestos de cariño, bailando al ritmo de las rancheras. La que podría ser la futura nuera de Naty Abascal deslumbró con un favorecedor diseño de Zara de gasa rosa con lunares marrón chocolate, cuerpo drapeado y llamativo escote halter, acaparando todas las miradas.