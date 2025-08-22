Artistas, políticos y amigos rinden homenaje a Jaime Anglada con un emotivo vídeo

Tras el accidente de moto sufrido por Jaime Anglada el pasado 8 de agosto, más de 70 personas entre artistas, músicos, representantes institucionales y amigos, se han unido en un vídeo emotivo publicado en la cuenta de Instagram de la productora "Vivir del Cuento" bajo el lema "Cridam el teu nom, Jaume", (gritamos tu nombre, Jaime) con el objetivo de enviar fuerza y ánimos al cantautor mallorquín.

Se trata de una grabación donde se suceden las palabras de ánimo con los mensajes de apoyo hacia Jaime Anglada, una figura querida y vinculada a la escena cultural de las Islas Baleares a través de la música y la TV, así como también en el panorama nacional.

La mayoría de quienes intervienen en la grabación, han querido recordar los momentos compartidos con el cantantes, subrayando las cosas que tienen pendientes de hacer con él cuando se recupere, como tocar juntos en un concierto, reencontrarse pronto sobre los escenarios, hacer una canción juntos como así expresa el cantante mallorquín Lorenzo Santamaría o el cantautor isleño Tomeu Penya. También algunos han querido recordar aspectos de la vida cotidiana como es el caso de la actriz Llum Barrera, con quién Anglada presenta un programa en IB3, la TV autonómica balear, que cuenta los días para tomarse un aperitivo con Jaime.

En este vídeo participan también otros cantantes y grupos como Los Secretos o Miguel Ríos, Toni Nadal, ex entrenador de Rafa Nadal, el director Marcos Cabotá, el chef con estrella Michelín Andreu Genestra quién no ha dudado en recordar que cuando él le necesitó, Jaime "estuvo siempre ahí", la actriz Lidia San José, el 'speaker' del Real Mallorca (del que Jaime es gran aficionado) y DJ Jaume Colombás, así como rostros del ámbito político y social como la presidenta del Gobierno balear Marga Prohens, el alcalde de Palma Jaime Martínez así como representantes de entidades culturales de la ciudad como el Real Club Náutico de Palma o el Auditorium de Palma.

Este mensaje se completa con un llamamiento abierto a todas aquellas personas que quieran participar en la iniciativa que dice: "Compártelo, súmate al grito, envíale tu fuerza", invitando a todos a que se sumen a esta apoyo con varias etiquetas que están circulando en las redes sociales.

Recordemos que Jaime Anglada, después de sufrir un atropello el pasado 8 de agosto, fue trasladado de la UCI del hospital Son Espases a una zona de observación menos restringida del hospital después de ser intervenido de la cadera y la mandíbula. El artista sigue pendiente de una operación en la muñeca. El último parte médico emitido por el hospital afirmaba una "sensible mejoría y un estado mucho más estable" del artista.