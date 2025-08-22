Joana Sanz y Dani Alves esperan la inminente llegada de su primera hija

Joana Sanz y Dani Alves afrontan la recta final de un verano especial con la inminente llegada de su primera hija en común. La modelo tinerfeña y el futbolista brasileño se preparan para ser padres de una niña cuyo nombre, según han adelantado, comenzará por la letra J.

A pocas semanas del nacimiento, la pareja ha mostrado parte de los preparativos que han realizado para recibir a la pequeña. A través de sus redes sociales, Sanz compartió imágenes de la habitación de la niña, en la que expresó la mezcla de ilusión y expectación con la que afrontan este nuevo capítulo de su vida.

La modelo continúa muy activa en Instagram, donde suele compartir rutinas de entrenamiento adaptadas a su embarazo de siete meses y reflexiones personales sobre su relación. En una de sus publicaciones recientes señaló que, aunque las primeras "mariposas" han dado paso a una etapa distinta, lo que prevalece ahora es un vínculo consolidado y un proyecto común centrado en formar una familia.

La exposición pública

En su última aparición en Barcelona, la pareja fue captada mientras salía de su domicilio, mostrando gestos de complicidad y cercanía. Joana Sanz lució una avanzada gestación, sin ofrecer más detalles sobre su estado ni sobre el proceso de preparación para el parto.

El momento personal que atraviesan coincide con la situación judicial de Dani Alves. La Fiscalía ha recurrido la sentencia absolutoria del futbolista por un delito de agresión sexual. Pese a ello, la pareja ha mantenido la exposición de su vida familiar en redes sociales y en actos públicos, centrando la atención en la próxima llegada de su hija.

Además de mostrar aspectos de su día a día, Sanz ha utilizado sus plataformas digitales para transmitir cómo percibe su relación con Alves. En uno de sus mensajes recientes, afirmó que han aprendido a aceptar sus diferencias y vulnerabilidades, lo que, en sus palabras, les ha permitido construir un "amor duradero" y un proyecto de vida en común.