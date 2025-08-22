Luis Merlo recuerda el bullying que sufrió en su infancia por ser hijo de dos grandes artistas

El actor Luis Merlo ha compartido recuerdos de su infancia, marcada por el bullying que sufrió por ser hijo de María Luisa Merlo y Carlos Larrañaga, dos de los artistas más importantes de su época. El estreno de su nuevo trabajo lo ha llevado a mirar atrás y rememorar aquellos años difíciles.

"Un hijo de actores, nieto de actores, no estaba bien visto, no lo estaba aún, y por eso recibí bastantes ataques", ha confesado Merlo, quien ha relatado cómo vivía entre bambalinas el éxito de sus familiares y la fascinación que le provocaba el mundo del espectáculo.

"Por ser una familia distinta, ser una familia de actores. En la época que yo nací, 1966, todavía vivía Franco. Se vivía en una España muy diferente, con una educación mucho más severa y un mundo muy oscuro en las calles de Madrid. Recuerdo las farolas escasas, los edificios sin iluminar. Y luego llegar al teatro y pensar, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay tanta luz? Un niño bien pequeño se preguntaba qué era aquello tan especial, donde la gente era libre a nivel sexual, los homosexuales, las madres solteras, los que no estaban casados… cosas impensables entonces, pero que existían", ha relatado. "Por causa de esto, yo sufrí mucho bullying en el colegio, mucho", ha confesado.

A pesar de estas dificultades en su infancia, Luis Merlo no permitió que el acoso escolar frenara su vocación artística. Hoy, con más de cuatro décadas de trayectoria, el actor sigue consolidando su carrera en el mundo de la interpretación.

La salud de María Luisa Merlo

Además, el actor ha compartido cómo está su madre, la querida María Luisa Merlo, quien el próximo 6 de septiembre celebrará sus 84 años activa y llena de energía: "Maravillosa. Mi madre es una de las personas más jóvenes y más modernas que yo he conocido en mi vida, pero ya quisiéramos tener esa cabeza. Muy bien, está estupenda. Haciendo su función y su gira, y todo fantástico".

Los trabajos del actor

El actor se ha quedado sin vacaciones por continuar con grandes proyectos. "Ya sé que no es bueno para salud, me gusta mucho lo que hago. Estoy cansado, pero tan feliz que se me quita el cansancio inmediatamente", ha confesado.

Merlo acaba de estrenar Un Dios Salvaje, de la dramaturga francesa Yasmina Reza, en el Teatro Alcázar de Madrid. Se trata de una nueva versión de uno de los textos teatrales más aclamados del siglo XXI, según comenta el propio actor. Luis Merlo destaca la experiencia de trabajar en Un Dios Salvaje como muy especial, sobre todo gracias a la directora Tamzin Townsend, con quien colabora por cuarta vez. "Tamzin es una directora maravillosa", afirma, resaltando además la conexión con sus compañeros de reparto.

El actor recuerda que llevan un año compartiendo proyecto y que la complicidad con sus compañeros y colegas es fruto de décadas de amistad y trayectoria conjunta: "Con Natalia Millán somos amigos desde hace 42 años, y con Clara Sánchez celebramos este 28 de junio 40 años de profesión, la primera vez que subimos juntos a un escenario fue en el Teatro Romano de Mérida".

Merlo subraya que esta afinidad facilita el proceso creativo: "Tenemos una complicidad tal que, al explorar personajes vulnerables, no había que demostrar nada a nadie, había sencillamente que bucear hasta encontrarlos"

Asimismo, el actor ha confirmado su continuidad en 'La que se avecina'. "Acabamos de terminar de grabar la última temporada, que está por emitir, y ya es un hecho que el año que viene volvemos a hacer otra temporada".