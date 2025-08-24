Chiara Ferragni confirma su romance con Giovanni Tronchetti un año después de su ruptura con Fedez

El corazón de Chiara Ferragni vuelve a latir con fuerza. La influencer, referente mundial en moda y negocios digitales, ha confirmado oficialmente su relación con Giovanni Tronchetti Provera, heredero del grupo Pirelli. Lo hizo con una imagen compartida en Instagram donde ambos aparecen sonrientes durante un paseo en barco al atardecer, un gesto que puso fin a meses de especulaciones sobre su vida sentimental.

La influencer con más de 28 millones de seguidores ha pasado las últimas dos semanas en una villa de lujo en Ibiza, acompañada de sus hijos Leone (7) y Vittoria (4). Entre cenas frente al mar, tardes de piscina infinita y paseos en barco, Ferragni no dudó en mostrar a sus seguidores los momentos más íntimos de estas vacaciones, incluidas las primeras postales con Giovanni. La complicidad entre ambos y el entorno idílico de las Pitiusas se convirtieron en el marco perfecto para oficializar su historia de amor.

Giovanni Tronchetti, discreto pero influyente

Tronchetti, de 41 años, es vicepresidente de sostenibilidad y deportes de motor en Pirelli, una de las compañías más importantes de Italia. Hijo de Marco Tronchetti Provera y Cecilia Pirelli, pertenece a una de las familias empresariales más influyentes del país, aunque ha mantenido tradicionalmente un perfil bajo frente a los medios. Según personas cercanas, la relación con Chiara se forjó en la cotidianidad, ya que sus hijos asisten al mismo colegio en Milán.

Un divorcio mediático que marcó un antes y un después

La confirmación de esta relación llega poco más de un año después de la tormentosa separación entre Chiara y Fedez, tras seis años de matrimonio. En febrero de 2024, la pareja anunció su ruptura en medio de una oleada de titulares provocados por el escándalo del Pandorogate, los problemas de salud del rapero y los insistentes rumores de infidelidad. La tensión fue tal que el divorcio derivó en un complejo proceso legal que, finalmente, se resolvió en noviembre con un acuerdo sobre custodia y manutención de sus hijos.

Mientras Chiara se refugió en su familia y en el trabajo, Fedez acaparó titulares con su vida sentimental. Primero se le vinculó con la joven Giulia Ottorini y más recientemente fue fotografiado en Cerdeña junto a Giuliana Honegger, con quien ha iniciado una nueva relación. Según la prensa italiana, la infidelidad de Fedez se remontaría incluso a meses antes de la separación oficial.

Una "dolce vita" renovada

Ahora, Chiara parece decidida a dejar atrás lo que ella misma describió como "el año más difícil" de su vida. Su relación con Giovanni no solo marca un renacer sentimental, sino que también coincide con un resurgir profesional, la influencer ha cerrado nuevos contratos internacionales y prepara proyectos ligados al diseño sostenible, un área que la conecta directamente con la visión empresarial de su pareja.