Jessica Bueno visita a Nacho Palau antes de irse a 'Supervivientes': "He venido a hacer cosas muy interesantes"

Jessica Bueno está a punto de regresar a Honduras 14 años después de su primera participación. La modelo sevillana es una de las participantes confirmadas de la nueva edición de "Supervivientes: All Stars" que comenzará el 4 de septiembre.

En la edición de 2011, Jessica Bueno conoció a Kiko Rivera, con quien mantuvo una relación sentimental que dio como fruto el nacimiento de Francisco en noviembre de 2012, que se convirtió en el primer nieto de Isabel Pantoja.

Jessica, que está preparándose para el reality, ha viajado hasta Valencia para reencontrarse con Nacho Palau, también ex concursante de ‘Supervivientes’ y con el que mantiene una estrecha relación después de conocerse en las galas del programa que ambos comentaban.

En sus redes sociales, Jessica ha explicado su viaje: "Bueno, estoy en Valencia, que he venido a hacer cosas muy interesantes para prepararme para esta aventura y adivinar a quién he venido a visitar. ¡A otro superviviente muy top! Fue finalista y fue un campeón brutal: Nacho Palau", explicaba en una storie de Instagram. "Merendando horchata con fartons. Un día increíble en Valencia y Nacho Palau un gran anfitrión. Gracias por todo".

De vuelta a Sevilla, Jessica ha comentado: "Cara de cansada, pero el viaje ha merecido la pena. Luchar para conseguir un sueño es super gratificante. Me marcho para casa muy feliz porque no solo he aprendido muchas cosas nuevas que no tenía ni idea, sino porque he conocido a personas muy bonitas que ya ocupan un también un trocito en mi corazón".

En esta edición de ‘Supervivientes All Stars’ Jessica compartirá playa en Honduras como ya hizo en 2011, con Sonia Monroy, en la edición que ganó Rosa Benito. También está confirmada la participación de Gloria Camila Ortega, Kike Calleja, Iván González o Elena Rodríguez, madre de Adara.