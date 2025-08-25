Augusto Algueró Jr. rompe su silencio y da todas las explicaciones sobre la muerte de su madre

Augusto Algueró Jr. ha hablado públicamente por primera vez desde la muerte de su madre, Carmen Sevilla, en 2023. Durante su intervención en el programa de Telecinco, Fiesta, aclaró que el panteón donde descansan las cenizas de la artista no está en mal estado, aunque reconoció: "No he querido poner su nombre en la lápida".

Aseguró que, aunque fue una despedida íntima, se sintió en paz con su decisión y explicó que solo estuvieron presentes familiares directos y las cuidadoras de Carmen: "Ayudar a tu madre es lo que todo hijo debe hacer", afirmó.

La muerte de Javier Cid

Por otra parte, la semana ha comenzado con una triste noticia para el mundo del periodismo: la repentina muerte de Javier Cid a los 46 años. El periodista de El Mundo, que también colaboraba en el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles, ha fallecido dejando consternados a compañeros, amigos y seguidores. Entre ellos, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno, quienes compartieron espacio televisivo con él y destacaron tanto su profesionalidad como su calidad humana.

En 2019, Cid fue galardonado con el Premio Alan Turing por su firme defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Además, también fue autor de la novela Diario de Martín Lobo, una obra que refleja su compromiso con la diversidad y la visibilidad.

Makoke pospone su boda

Makoke se ha visto obligada a cancelar su boda con Gonzalo Fernández, prevista para el 12 de septiembre en Ibiza. En un comunicado difundido en redes sociales, explicó que la decisión fue motivada por cuestiones familiares y de salud, y solicitó respeto en estos delicados momentos.

Días antes, salió a la luz que Gonzalo había pasado una noche en el calabozo tras una denuncia de su expareja por presuntos malos tratos. Sin embargo, Makoke se ha mostrado firme en su versión y en su decisión, y aclaró en el programa Fiesta: "Hasta el jueves no supe que la boda se tenía que cancelar. No tenía ganas de celebrar nada".

Visiblemente emocionada, confesó: "Ha sido un palo. Yo hasta el martes era la persona más feliz del mundo", destacando que, a pesar de todo, el amor entre ambos sigue vivo: "La boda se pospone y nos vamos a casar, eso seguro".

Aunque ha preferido no dar detalles específicos, Makoke sí reveló que han acudido a la Clínica Universidad de Navarra por un asunto que, aunque grave, está controlado. "Pedimos respeto, porque la persona afectada no quiere que se sepa", afirmó.

Gloria Camila se despide de su familia

A pocos días de partir rumbo a Honduras, Gloria Camila Ortega disfrutó de un emotivo encuentro familiar en Chipiona. Acompañada por su padre, José Ortega Cano, su inseparable Marina y su primo Chema Esteban, compartieron una comida relajada antes de que ella comience una nueva aventura en Supervivientes: All Stars 2.

Por la noche, acudió con Rocío y David Flores al concierto de su pareja, Álvaro García. Allí, el cantante le dedicó el tema Estoy hecho de pedacitos de ti, disipando los rumores de distanciamiento. Gloria respondió con un gesto lleno de cariño, dejando claro que la complicidad con Álvaro está intacta.

Jessica Bueno también regresa a la isla, catorce años después de su primera participación. Antes de marcharse, hizo una parada en Valencia para visitar a su amigo y exsuperviviente Nacho Palau. "Ha sido un día increíble. Gracias por todo", compartió en redes tras pasar la jornada con él.

Jessica ha optado por preparar su vuelta al reality de forma muy consciente. De regreso a Sevilla, afirmó: "Luchar por un sueño es súper gratificante". En esta nueva edición, compartirá aventura con rostros como, Miri Pérez Cabrero o Elena Rodríguez.

Cristina Castaño da a luz a su primer hijo

La actriz Cristina Castaño, conocida por su papel en La que se avecina, se ha convertido en madre de un niño llamado León. El parto tuvo lugar en el Hospital Quirón de Pozuelo y, según compartió en redes: "Mi bebé y yo ya estamos juntos. Es un niño y se llama León. Eres precioso".

Castaño agradeció a su matrona, su ginecóloga y, especialmente, a su hermana Marga, quien la acompañó durante el parto. La actriz optó por ser madre en solitario, decisión que calificó como profundamente especial y deseada.

Por otra parte, Cayetano Rivera volvió a torear tras recuperarse de una lesión en el pie que lo apartó de los ruedos durante dos meses. Su reaparición fue en Tomelloso, donde compartió cartel con El Fandi y Antonio Linares. A pesar de haber estado recientemente en el foco mediático por otros asuntos, el torero fue recibido con entusiasmo por el público.

Polémica en la realeza noruega

La princesa Marta Luisa de Noruega y su marido, el chamán Durek Verrett, protagonizan el nuevo documental de Netflix: Royal Rebels. El estreno llegará el 16 de septiembre y promete mostrar su peculiar historia de amor y los preparativos de su singular boda.

El anuncio llega en un momento delicado para la familia real noruega, envuelta en escándalos tras la imputación del hijo de la princesa Mette-Marit por 32 delitos.

Por último, los duques de Sussex siguen desarrollando contenido para Netflix. Entre sus próximos proyectos destaca un documental en homenaje a Lady Di, coincidiendo con el 30º aniversario de su muerte en 2027. Según fuentes cercanas, el príncipe Harry está muy implicado en el biopic, que buscará mantener viva la memoria de su madre.