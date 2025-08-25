Alex García destrozado por la muerte de su gran amor Verónica Echegui

La actriz mantuvo una bonita relación con el también actor Alex García. La pareja rompió su relación en el 2023, después de estar juntos durante una década. No tuvieron ningún problema en declarar y exhibir su amor y así lo demostraron en diferentes ocasiones posando juntos en photocalls. La carrera de ambos se desarrolló en paralelo.

La pareja se conoció trabajando en la película "Seis puntos sobre Emma", en el año 2012. Según los propios protagonistas fue todo un flechazo. Volvieron a rodar juntos "Kamikaze", y "No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas". Años más tarde, Verónica grabó un corto que Álex produjo llamado 'Totem Loba" en el que Echegui obtuvo un Goya.

En los años de relación, tuvieron sus crisis, y al actor se le relacionó con la actriz Manuela Vellés. Una vez solventado ese tema, ninguno de los dos quiso hacer ningún tipo de comentario.

Me cuentan que Alex está destrozado y que no quiere aparecer ante los medios que están apostados en la puerta del tanatorio de La Paz. Está previsto una despedida intima civil.