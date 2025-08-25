El enigma de la tumba de Carmen Sevilla: la razón por la que su nombre no figura en la lápida

Dos años después del fallecimiento de Carmen Sevilla, el 27 de junio de 2023, su hijo Augusto Algueró Jr. ha roto su silencio por primera vez para responder a las críticas sobre el estado de la tumba de la actriz, cantante y presentadora. En declaraciones al programa Fiesta de Telecinco, Algueró ha desmentido que el panteón familiar en el que descansan las cenizas de su madre esté descuidado.

"No es cierto que el panteón en el que está mi madre esté descuidado. Lo único que pasa es que no tiene el nombre puesto en la lápida porque yo no se lo he querido poner", ha explicado en declaraciones al programa.

El hijo de la intérprete de Telecupón y Cine de barrio ha asegurado que, de momento, no contempla añadir el nombre de Carmen Sevilla en la lápida, aunque no descarta hacerlo en el futuro: "Yo sé que no debo ponerlo de momento. Igual dentro de unos años lo pongo".

Una despedida íntima y sin homenajes públicos

Carmen Sevilla falleció a los 92 años tras varios años alejada del foco mediático debido a su deterioro cognitivo. Su hijo, fruto de su matrimonio con el compositor Augusto Algueró, decidió que el adiós a la artista se produjera en la más estricta intimidad, sin velatorios ni funerales multitudinarios.

Aunque el entorno de la actriz esperaba un homenaje público a la altura de su trayectoria, Algueró optó por una ceremonia privada con solo familiares directos y dos personas que cuidaron de la artista en sus últimos años.

"Todos los que vamos a entrar, que somos muy poquitos, son única y exclusivamente familia directa, de lazos de sangre con mi madre, exceptuando dos personas que son las que han cuidado a mi madre durante los últimos años, que son Angelines y Alejandra", comentó Algueró a las puertas del tanatorio.

Sus cenizas reposan en el panteón familiar del cementerio de San Fernando de Sevilla, donde también descansan otros nombres históricos como Paquirri, Marifé de Triana o Juanita Reina.

Sin embargo, Rappel, poco después del fallecimiento de la actriz, organizó un emotivo funeral, en la capilla de San Antón de Madrid, a la que acudieron numerosos rostros conocidos.

Polémica por el estado de la tumba

La controversia comenzó después de que la revista Lecturas revelara, dos años después del fallecimiento de la artista, el lugar exacto donde reposan sus restos. La publicación destacó que el panteón carece de flores y que la lápida no lleva inscrito el nombre de Carmen Sevilla, lo que desató críticas hacia su hijo por, supuestamente, no cuidar el espacio.

Algueró, sin embargo, ha negado estas acusaciones y ha querido dejar claro que la tumba sí está cuidada."Mi madre fue incinerada y, lógicamente, a los días, cuando nos avisaron del tanatorio, se recogieron las cenizas y ya está", ha afirmado. Además, ha lamentado que se haya especulado sobre su gestión: "Hay gente que no tiene ocupación y se dedica a hablar".

Durante la entrevista en el programa Fiesta, presentado por Terelu Campos, Augusto Algueró Jr. ha recordado los duros años que vivió junto a su madre, Carmen Sevilla, durante su enfermedad. El hijo de la artista ha confesado que ha llorado "todas las lágrimas posibles" por los momentos que compartieron, calificándolos de dolorosos y complicados, pero también "adorables" porque sabía que estaba ayudándola: "Es lo que todos los hijos tienen que hacer: ayudar a sus madres", ha señalado emocionado.

Además, Augusto envió un saludo a la familia Campos, con quienes compartió "muchos años de profesión". Terelu aprovechó la mención para reflexionar sobre la fase final de las enfermedades degenerativas, recordando que su madre, María Teresa Campos, dejó de recibir visitas en sus últimos meses: "A Teresa no se la pudo ver porque ni quería ni estaba para ver a nadie. Hay un momento en que presionar con visitas no hace bien al enfermo. Hay que pensar en su felicidad", ha expresado Terelu.

El silencio mediático de Augusto Algueró

Hasta ahora, el hijo de Carmen Sevilla se había mantenido al margen de los medios durante 30 años, una decisión que ha vuelto a reafirmar: "Nunca he querido hacer presencia de mi imagen en ningún medio, es una decisión personal", ha declarado en Telecinco.

Con esta intervención, Algueró cierra dos años de rumores y pone fin a las especulaciones sobre la gestión del legado de Carmen Sevilla, una de las artistas más queridas y reconocidas de España.