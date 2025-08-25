La foto que confirma la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole tras semanas de rumores

El futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal ha confirmado públicamente su relación con la cantante argentina Nicki Nicole, después de varias semanas de especulaciones alimentadas por sus apariciones conjuntas y gestos compartidos en redes sociales. La oficialización se ha producido coincidiendo con el 25 cumpleaños de la artista, en una publicación que el jugador compartió en su historias de Instagram.

Primera imagen como pareja

La imagen compartida muestra a ambos muy cercanos durante la celebración del cumpleaños de Nicki Nicole. En la fotografía, aparecen rodeados de globos con forma de corazón, una tarta de celebración y un ramo de rosas, una sorpresa que podría haberle organizado el joven deportista. Ambos se muestran en una actitud muy cariñosa, sobre todo el futbolista, agarrando a su novia y apoyando su cabeza sobre la de ella.

Hasta entonces, la pareja se había mostrado discreta, aunque sus movimientos en las últimas semanas habían llamado la atención. Entre ellos, la asistencia de la cantante al Trofeo Joan Gamper, donde fue vista en la grada luciendo una camiseta azulgrana personalizada con el nombre y dorsal de Yamal.

Rumores desde su fiesta de cumpleaños

Los primeros indicios de su posible relación surgieron a raíz de la fiesta privada con la que el jugador celebró su mayoría de edad. A dicho evento acudió Nicki Nicole, y, según fuentes citadas por Europa Press, ambos fueron vistos en actitud cariñosa. El periodista Javi Hoyos apuntó que fueron sorprendidos besándose en una discoteca de Barcelona, lugar del que se marcharon juntos de madrugada.

Poco después, tanto el futbolista como la cantante compartieron imágenes desde Mónaco en sus redes sociales, publicadas por separado pero tomadas en los mismos enclaves. Aunque evitaron mostrarse juntos, sus seguidores interpretaron las publicaciones como una señal de una escapada en pareja.

La reacción del entorno familiar

Tras conocerse estas imágenes, la atención mediática se dirigió al entorno del jugador. En declaraciones recogidas por Europa Press, Mounir Nasroui, padre de Lamine Yamal, afirmó desconocer la identidad de la pareja de su hijo: "No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo, no lo sé". Aseguró también que no se involucra en la vida privada del futbolista salvo que haya algún motivo de peso: "Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida".

Nasroui insistió en que su hijo no suele compartir aspectos personales de este tipo con él: "Mi hijo no me va a venir a decir 'papá tengo novia'. Esas son cosas privadas suyas, no son mías". Sobre la cantante, añadió: "No sé quién es ni la edad que tiene esta chica. Es que no sé quién es la Nicki Nicole".

Estos últimos meses se ha especulado mucho en la crónica social sobre las relaciones amorosas del futbolista, como por ejemplo su relación con la influencer Fati Vázquez. Los rumores comenzaron a mediados de junio de 2025, cuando ambos publicaron fotografías en sus redes sociales desde destinos vacacionales similares, especialmente en Sicilia (Pantelleria, Italia). Las coincidencias visuales en los paisajes –como escenas en barco, jetski, villas lujosas y piscinas infinitas– encendieron los rumores de relación.

Sin embargo, la imagen compartida por Lamine Yamal ha servido como confirmación pública de su relación con la cantante, conocida por temas como Colocao y con una consolidada carrera musical en el ámbito del pop urbano latino.