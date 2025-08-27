Confusión en la familia de Michu, expareja de José Fernando Ortega, tras salir a la luz su testamento

El programa TardeAR reveló el pasado martes el contenido del testamento de Michu, expareja de José Fernando Ortega, y madre de su única hija tras su repentino fallecimiento el pasado 7 de julio a causa de los problemas congénitos de corazón que sufría de nacimiento.

Consciente de la gravedad de su enfermedad, la gaditana habría dejado por escrito hace años sus últimas voluntades. Michu dejó todos sus bienes (principalmente una vivienda, no grandes sumas de dinero) a su madre, Inma Gamaza, su heredera universal, que además ha mostrado el deseo de hacerse cargo de la pequeña Rocío, algo que decidirá la Justicia.

Tino Torrubiano reveló que en el documento Michu expresó su voluntad sobre el cuidado futuro de su hija en caso de faltar, aunque por motivos legales el programa no pudo profundizar en este aspecto. Una decisión que ha impactado a su hermana Tamara Rodríguez, que desconocía que no había sido incluida en el testamento. "¿A mi madre? Bueno, da igual, es como si fuese a mí porque yo estoy en la casa… Pero me estoy enterando ahora mismo", afirmó sorprendida al programa.

Aunque aseguró que no le da importancia al no haber heredado nada de forma directa, fuentes del programa señalaron que Tamara siempre creyó que su hermana contaría con ella en el reparto. Finalmente, su madre Inma ha resultado la gran beneficiada, lo que podría tensar aún más la ya complicada relación entre ambas.

Sobre esto fue preguntado José Ortega Cano, que mantiene una guerra fría con la familia de Michu, en la presentación en Chipiona del nuevo libro de Marina Bernal sobre la icónica cantante, 'Rocío, 20 años contigo'.

El torero guardó un silencio sepulcral, desmarcándose así de las polémicas. Derrochando complicidad con su hijo José María y de lo más relajado, el torero contó a Europa Press que todavía le quedan "unos días más" de vacaciones en la costa de Cádiz antes de regresar a Madrid para retomar la normalidad y arrancar el 'curso escolar'.

La nueva etapa estará marcada por la ausencia de Gloria Camila, que en pocos días pondrá rumbo a Honduras para participar en la segunda edición de Supervivientes: All Stars con el apoyo incondicional de su padre, que está convencido de que su hija será una de las grandes protagonistas del reality.