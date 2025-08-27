El juez desestima la denuncia contra el marido de Gloria Estefan en el caso vinculado a Sean 'Diddy' Combs

Un Tribunal de Estados Unidos ha desestimado en su totalidad la demanda presentada contra Emilio Estefan –productor musical y marido de Gloria Estefan– al considerar que las acusaciones eran infundadas, inverosímiles y carentes de sustento probatorio.

Asimismo, el tribunal ha sancionado al abogado del demandante por actuar sin diligencia y sin realizar una verificación previa de los hechos. La denuncia intentaba vincular al productor con supuestas fiestas ilegales en el entorno del artista estadounidense Sean ‘Diddy’ Combs, actualmente investigado y condenado por delitos relacionados con la prostitución.

La demanda contra Emilio Estefan se produjo en el marco del llamado caso Combs, por el que el productor musical y empresario Sean ‘Diddy’ Combs fue investigado por trata de personas, agresiones sexuales y corrupción de menores. A comienzos de julio, Combs fue exonerado de los cargos más graves, entre ellos los que podrían haber acarreado una condena de cadena perpetua, según consta en las decisiones preliminares del proceso, aún abierto en otras líneas de investigación.

En ese contexto, un demandante intentó involucrar a Estefan en una denuncia civil, alegando que el productor habría facilitado el traslado de personas a través de un túnel entre su antigua propiedad en Star Island (Miami) y la residencia de Combs, donde supuestamente se organizaban fiestas privadas. La denuncia acusaba indirectamente a Estefan de haber participado en una estructura de encubrimiento o colaboración.

Sin embargo, Emilio Estefan ha publicado en sus redes sociales un comunicado de prensa con la resolución judicial, donde el tribunal ha aclarado que ninguna de las acusaciones estaba dirigida realmente a Emilio Estefan y que los únicos hechos mencionados sobre él eran que fue copropietario, junto a su familia, de una vivienda contigua a la de Combs. Esta propiedad nunca fue ocupada personalmente por el productor, de hecho, fue alquilada durante largos períodos de tiempo a terceros.

Instagram de Emilio Estefan (@emilioestefanjr)

Un túnel de la casa de Estefan a la de Combs

Uno de los elementos clave de la denuncia era la existencia de un supuesto túnel entre las dos viviendas, utilizado –según el demandante– para trasladarle en contra de su voluntad. En su resolución, el tribunal ha calificado la acusación como "objetivamente frívola" y "más allá de lo inverosímil", argumentando que la isla es una plataforma artificial formada por arena dragada, lo que imposibilita cualquier excavación subterránea. Así lo explicó el propio Estefan en su declaración jurada: "Star Island es una isla artificial formada mediante el dragado de arena. No se puede excavar mucho antes de encontrarse con agua."

El tribunal también ha descartado otras afirmaciones contenidas en la demanda, como la supuesta celebración de fiestas con celebridades como Jay Z, Beyoncé y LeBron James. Los registros públicos demostraron que ningún integrante de la familia Estefan de ellos se encontraba en Miami en las fechas indicadas. En el caso de LeBron James, se encontraba jugando un partido oficial en Cleveland.

El tribunal ha concluido que la familia Estefan nunca organizó fiestas para la familia Combs. Tampoco asistieron a sus eventos privados, ni facilitaron acceso alguno al demandante a través del sistema de seguridad de la isla.

Reproche al abogado por mala praxis

La resolución también ha incluido un duro reproche al abogado del demandante, Walker, por presentar una demanda sin pruebas. En palabras del tribunal: "Ninguna de las pruebas que el abogado Walker ha presentado ante la Corte corrobora ni una fracción de las afirmaciones fácticas impugnadas por el Sr. Estefan, ni convencerían a un abogado prudente de que la narrativa que se le pide presentar ante la Corte es una creíble".

El tribunal, además, ha señalado que el demandante, Manzaro, ha sido sancionado anteriormente por litigios frívolos, y que el abogado Walker ha sido reprendido por el Colegio de Abogados por mala praxis, entre ellas no mantener una comunicación adecuada con sus clientes.

Acciones legales

Tras el fallo, el entorno de Emilio Estefan ha anunciado que el productor tomará acciones legales para obtener una compensación completa por los daños causados por esta demanda, incluyendo daños reputacionales y costes judiciales.

La denuncia contra Estefan, ya archivada, ha surgido como una derivación colateral del caso judicial abierto contra Sean Combs, que sigue en curso en Estados Unidos. Hasta el momento, Emilio Estefan no ha estado imputado ni ha sido citado como parte en ninguna de las investigaciones oficiales vinculadas al caso del rapero.