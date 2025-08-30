El conductor que atropelló a Jaime Anglada, en libertad bajo fianza

El juez ha fijado una fianza de 5.000 euros al autor del atropello contra Jaime Anglada que se dio a la fuga sin prestar ayuda y que le permitirá abandonar la prisión después de 20 días en cuanto sea consignada en el juzgado. El conductor está acusado de omisión del deber de socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Hay que recordar que Anglada circulaba en su vespa por Palma de Mallorca, donde vive, cuando fue embestido por un conductor ebrio que se dio a la fuga. A consecuencia de ese accidente, salió despedido, quedando tendido en la calzada gravemente herido. La suerte es que hubo testigos que facilitaron todo tipo de datos a la policía y en pocas horas el autor de los hechos fue detenido y encarcelado, presentando un estado de embriaguez considerable, duplicando la tasa de alcohol permitida.

El artista sufrió un traumatismo craneoencefálico y ha tenido que someterse a varias intervenciones quirúrgicas en el Hospital Universitario Son Espases como la extirpación del bazo, una cirugía de cadera y pelvis, a parte de la mandíbula y muñeca.

Afortunadamente hace unos días que ya ha salido de la UCI, y se encuentra en planta, recibiendo algunas visitas.