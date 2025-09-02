El Maestro Joao compartió públicamente en mayo de 2024 la decisión más importante de su vida después de 60 años sintiéndose en un cuerpo que no era realmente el suyo. El reconocido vidente confesó y dio inicio a un cambio físico que le ha permitido sentirse más cómoda y cumplir su sueño.

"He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre", revelaba emocionada. Asimismo, anunció un cambio de nombre en honor a su progenitora: "Me llamaré Benita como ella".

Ahora, meses más tarde, la vidente tiene el pelo largo, extensiones y luce looks arriesgados plagados de feminidad. Y el cambio de nombre también lo ha hecho en las redes sociales, Benita Imparable ha dejado atrás al Maestro Joao.

La operación que pone fin a la transición de Benita

Sin embargo, hace unos días llamó la atención su estado de salud al aparecer en silla de ruedas en la estación del AVE, visiblemente emocionada ante las preguntas de la prensa. Finalmente, Benita ha explicado el motivo en 'Anda ya': "Aunque no se ha dicho todo de verdad pero si es verdad. Ahora tengo la oportunidad".

"Venía de Barcelona. Llego sola y en silla de ruedas porque venía de hacerme la operación de vagina", ha anunciado contenta. "Me la he operado, estoy ya toda tuneada, toda terminada", ha bromeado con sus compañeros, "ya no me queda más que voy a ir a hacerme los pies la semana que viene".

"Me siento muy bien, me siento muy yo", ha confesado contenta. "Ahora he dado la transición, pero en realidad Benita ha estado siempre". "Yo lo que estaba era disfrazada del maestro Joao. He estado haciendo transformismo sin darme cuenta", revelaba.

Feliz y contenta con su cambio, entre risas, Benita revela que ha cambiado su estado de ánimo y se enfada mucho menos.

Las diferentes operaciones de Benita

"Como el pecho se ve tanto la gente no se ha dado cuenta que me he operado el cuello y también la cara", revelaba hace unos meses en el mismo programa. "Me he dado un tirón... Tengo las orejas dormidas por completo", decía entre risas con el humor que le caracteriza.

También se sinceró hace en el plató de 'D Corazón' con Anne Igartiburu: "El pecho no te hace más mujer. Podría no habérmelo puesto y sería igual mujer. Me queda cambio y además cada vez lo necesito más. Es buscarle más la forma a la mujer que yo quería".

La conocida vidente ha culminado así su proceso para vivir plenamente como mujer, tan solo un año y medio después de iniciar su transición.