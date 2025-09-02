Bertín Osborne, tajante con su decisión tras la polémica por la portada con su hijo: "Me la sopla"

La reciente aparición de Bertín Osborne en la revista ¡Hola! junto a su hijo Arian David continúa generando polémica. Hace unas semanas, el cantante aseguró en esRadio que no había cobrado "ni un euro" por la exclusiva y que se sentía "despedazado" por las críticas

El tema volvió a la mesa de Trancas y Barrancas en el estreno de la nueva temporada de El Hormiguero, donde Bertín, expresó con rotundidad: "Tengo un niño", refiriéndose al hijo que comparte con Gabriela Guillén. "Es un encanto, es una monada de niño", aseguró.

Lejos de centrarse únicamente en justificar su portada, Osborne también reaccionó al discurso inicial de Pablo Motos, quien ironizó sobre los cambios de la edad y la paternidad: "En 20 años ha cambiado todo. Una persona de 65 era un viejo; ahora se está haciendo un Ironman, está estudiando una ingeniería… y todo para estar a tope y poder cuidar a su hijo de 2 años".

Osborne respondió a las críticas sobre su decisión de mostrar a su hijo en público: "La gente decía: ‘Es que lo tiene escondido, se avergüenza, no lo saca’. Ahora lo saco y se arma otro follón. Si hago una cosa, porque la hago; si no, porque no lo hago". Con seguridad, zanjó el tema afirmando: "¿Sabes lo que te digo? A mí me la sopla".

El cantante fue tajante: "He sacado a mi niño, está ahí. Como si todavía tuviera que dar explicaciones". Tras la publicación de la revista el cantante ha asegurado que no quiere que sea un niño escondido, pese haber declarado en enero de 2024 con contundencia: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre".

Osborne explica que está "todo bien" en la relación con su hijo y con la madre, Gabriela Guillén. "Yo me llevo bien con todo el mundo. No me peleo con nadie", asegura.

El cantante ha asegurado que cuando se enfada "se le nota" y "se enciende", por lo que procura no llegar nunca a esa situación.