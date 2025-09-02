De modelo e 'influencer' al seminario: Pablo Garna abandona Instagram para seguir su vocación y ser sacerdote

Pablo García, conocido en Instagram como Pablo Garna, ha decidido dar un giro radical a su vida: abandonar la notoriedad, los ingresos y los 650.000 seguidores de sus redes sociales para ingresar en un seminario y prepararse para el sacerdocio. "Lo único que quiero en esta vida es ser santo y todo lo demás me sobra", afirma el influencer, afín a la fe católica, sorprendiendo a su comunidad digital.

El joven, de 34 años, se ha consolidado en casi cuatro años como una de las voces más influyentes de la comunidad católica en redes sociales, con cerca de 1.000 publicaciones donde combinaba moda, viajes, humor y reflexiones sobre la vida y la fe.

Su biografía de Instagram incluye la cita bíblica: "De lo que rebosa el corazón habla la boca", lema que refleja su manera de compartir la espiritualidad con su audiencia.

Pablo García cambia likes por fe: del mundo digital al seminario

Garna se ha despedido de sus seguidores mediante un emotivo vídeo publicado el 31 de agosto: "Hago este video para despedirme de Instagram". En él, aparece sentado frente a un paisaje sereno y playero explicando que comienza "una etapa radicalmente distinta: silencio, oración, hábitos, rutina… una vida de entrega al servicio de los demás", una vida a la que ha definido como "realmente distinta".

"En unas semanas voy a entrar al seminario", anuncia, "así, tal cual". "Si Dios quiere en unos años seré Sacerdote", desea públicamente. Feliz, contento y con mucha paz anuncia su decisión, "una decisión que el mundo puede no entender".

El influencer asegura que su retiro no es una decisión impulsiva. "Desde el primer día soñé con llevar el amor de Dios a través de esta pantalla. Me iba bien en la vida: mis viajes, mi coche, dinero, un trabajo increíble… el sueño de muchos. Pero, ¿de qué me sirve todo eso si en el fondo de mi corazón hay otra cosa?", explica. Para Garna, el verdadero éxito no se mide por la fama o el dinero, sino por "vivir la vida que Dios pensó para mí". "Una entrega completa, el sacerdocio", reflexiona.

La historia en redes

Pablo cierra una etapa de vaios años en la que "he aprendido muchísimo, me lo he gozado, he disfrutado y me llevo personas extraordinarias". "Han sido casi cuatro años maravillosos en los que desde el primer día soñé con llevar el amor de Dios a través de esta pantalla", escribe en su post reflexionando su propósito como influencer.

"He podido viajar y conocer mundo; vivir cosas que en mi vida me habría imaginado, teniendo la oportunidad de compartirlas con mi familia y amigos. He sido (y sigo siendo) muy feliz", destaca sobre sus últimas experiencias gracias a las redes. "Pero sin duda el mayor regalo que me llevo de esta cuenta son los milagros, continuos, de personas contándome y abriéndome su corazón. Acercamientos a la fe, inquietudes y, por supuesto, desahogos. Ese ha sido mi mayor regalo", asegura sobre su labor a través de la pantalla, y se lamenta por no haber "podido atender como me habría gustado, cada mensaje y a cada persona".

Trayectoria solidaria

Su trayectoria solidaria también marca su camino espiritual. En 2021, junto a Gonzalo Perales y Miguel Jiménez, creó la cuenta Un mismo equipo, dedicada a ayudar a personas sin hogar en Madrid. Publicaban sus perfiles con experiencias laborales para conectarlos con oportunidades de empleo, logrando que en tres meses diez personas encontraran trabajo.

Sus últimos momentos en las redes sociales

Antes de despedirse definitivamente de Instagram, Pablo Garna seguirá cumpliendo sus compromisos con marcas y compartiendo contenido ocasional durante septiembre. En su mensaje de despedida, pidió a sus seguidores: "Que recen por mí. Para que no me guarde nada. Para que mi entrega sea entera, aunque no vea resultados ni frutos. Para que, también en los momentos malos, me repita una y otra vez: solo Dios basta".

El influencer no sabe que le deparará el futuro y si finalmente su camino será el sacerdocio, pero piensa que "quien apuesta por Dios, siempre gana".

Con esta decisión, Pablo Garna deja atrás la fama y la comodidad de la vida digital para abrazar un camino de fe, silencio y servicio, cumpliendo una vocación que, asegura, ha estado presente en su corazón desde hace años. El vídeo, que ha recibido más de 94.000 me gustas.