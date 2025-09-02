La separación entre Irene Rosales y Kiko Rivera ha acaparado titulares en los últimos días. Aunque la noticia trascendió la semana pasada, lo cierto es que la decisión de poner fin a su matrimonio, tras 11 años de relación y dos hijas en común, se habría tomado hace meses. Fue Irene quien dio el paso definitivo al no poder continuar con la convivencia y sentirse sola, pese a sus intentos de que el Dj cambiara algunas actitudes.

Durante el verano, y pensando en el bienestar de sus hijas Ana y Carlota, ambos optaron por mantener la normalidad bajo el mismo techo hasta que llegase el inicio del curso escolar. Sin embargo, hace dos meses ya habrían puesto el asunto en manos de sus abogados y los papeles de divorcio estarían prácticamente listos para firmar.

En los últimos días, la sevillana ha tenido que afrontar un aluvión de rumores, desde supuestas terceras personas hasta un posible ocultamiento de ingresos por parte de Kiko. Irene ha querido zanjar estas especulaciones, visiblemente seria, asegurando que no existe ninguna posibilidad de reconciliación con el hijo de Isabel Pantoja: "Que ya lo hemos dicho, vamos a tener una relación totalmente normal".

La influencer también ha respondido tajante a las informaciones que la relacionan con su monitor de gimnasio: "Es que no hay nada malo y me gustaría decir que no hay ningún tipo de problema, y que se dejen de inventar cosas económicas y demás porque es totalmente falso. Que dejen de nombrar a terceras personas porque son terceras personas que no tienen nada que ver y ya está". Y lo ha subrayado con firmeza: "Totalmente falso".

Respecto a la tonadillera, que en su día llegó a referirse a Irene como "un lobo con piel de cordero" y aseguró que "dejaría tirado" a su hijo, Rosales ha preferido no entrar en polémicas: "Yo no tengo nada qué decir ni hablar nada. Es un matrimonio que se ha separado y es una cosa de él y mía, y fin. Y que lo vamos a hacer lo mejor posible por nuestras hijas, ¿vale?".

Cansada de las especulaciones, la sevillana ha querido remarcar que todo lo que se comenta alrededor de su separación carece de fundamento: "Todo lo que se están inventando, ¡por Dios! Qué no, que esto es un matrimonio que se ha dejado y ya está. Se ha separado y fin".

Mientras Irene se dirigía a la prensa para aclarar la situación, Kiko permanecía en el domicilio familiar junto a sus hijas, confirmando con normalidad que, pese a la ruptura, ambos intentan llevar la situación de la manera más cordial posible.