Tamara Falcó, cuñada de un protagonista de 'Anatomía de Grey': la hermana de Íñigo Onieva sale con Jesse Williams

Sorpresa en el universo rosa que encontramos hoy en varias revistas y que ¡Hola! incluso lleva a portada, y eso que sus protagonistas no son dos habituales de la prensa del corazón.

Tenemos nueva pareja de famosos: la hermana de Íñigo Onieva, Alejandra, está saliendo con Jesse Williams, que es un actor famoso en EEUU al que los seguidores de la serie Anatomía De Grey conocemos perfectamente. Es uno de los guapísimos doctores de la saga, guapísimo, mulato, de pelo rapado y ojos de color verdes transparente. En 2006 fue elegido como 'El hombre más sexy' por la revista People y es uno de los hot boys de las serie que produce Shonda Rhymes, especialista en romances y gente guapa.

En las fotos vemos a la nueva pareja paseando por Madrid mientras se hace carantoñas y se besa de forma apasionada. Al parecer han coincidido en el rodaje de la serie Hotel Costiera, que se estrena en diciembre y se rodó en 2024, por lo que podría venir de lejos.

¿Qué supone esto? Que Tamara Falcó es la cuñada de Jesse Williams. Una estrellita de Hollywood. Una fantasía que ojalá dure al menos hasta Navidad y nos permita ver un posado de Isabel Preysler con este actor.

Tamara e Íñigo ponen fin a sus vacaciones en Sotogrande

Diez Minutos publica varias fotos de la pareja, que ya va por su tercer aniversario, durante su paso por Sotogrande, la urbanización gaditana en la que siempre veranean.

Vestidos a juego en tonos azules (que parece el color del uniforme de todos los que tienen casa allí), Tamara e Íñigo se besan mientras entran en la iglesia a la que van cada domingo a rezar. No hay que engañarse: la foto ha sido tomada justo en el momento de darse la paz. Y ellos eligen hacerlo en los labios.

Irene Rosales y Paquirrín no se iban a tirar los trastos en público

Diez Minutos y Lecturas llevan a portada a la expareja del verano. Irene Rosales y Kiko Rivera no han concedido ninguna entrevista, pero su "círculo cercano" ya empieza a informar sobre detalles que desconocíamos y que podrían explicar el distanciamiento de la pareja.

Hola asegura que "Irene nunca va a hablar mal de Kiko, ni él de Irene". La revista cita "fuentes de toda solvencia" y aporta las claves de su "sorprendente" separación tras 11 años de "obstáculos". Hola descarta que "se hagan sangre" entre ellos, asegura que se trata de una ruptura amistosa y descarta problemas económicos como el detonante de la separación. Paquirrín ha hecho 22 bolos este verano que lo desmienten.

Sin embargo, Lecturas aporta datos íntimos de la ya expareja que nos hacen sospechar que, si no los ha contado uno de los dos, ha sido alguien muy cercano a la familia. Por ejemplo: que Kiko obligó a Irene a dormir con su hija pequeña cuando nació para no molestarle, o que un hermano le regaló a Isabel Pantoja una caja de cava pero que la marca no le pareció a Paquirrín lo suficientemente digna. Las infidelidades tampoco ayudaron: ella le perdonó una infidelidad durante su segundo embarazo. Sin embargo, la revista asegura que Irene recibe "constantes mensajes de chicas a través de las redes sociales que le cuentan los escarceos de su marido".

En Semana y Diez Minutos vemos las primeras fotos de Kiko Rivera desde que confirmó su divorcio. Él y sus dos hijas han pasado un fin de semana en una villa en la playa de Huelva.

La última Larrañaga se estrena en las revistas por sus 18 años

Paula, la hija de Ana Escribano y Carlos Larrañaga, se despixela este miércoles en Hola coincidiendo con su mayoría de edad. La hija del inolvidable actor tenía sólo cinco años cuando falleció su padre pero su recuerdo sigue vivo en ella, que, además, quiere seguir la tradición familiar y dedicarse al mundo de la interpretación.

La joven posa con su madre, a la que se parece muchísimo (Ana dice que no), y explica que los rasgos heredados de su padre tienen que ver más con su personalidad: "Me han dicho muchas veces: 'eres muy Larrañaga'. Y lo digo con mucho orgullo".

Paula es un ejemplo de que se puede vivir alejada de los focos y sin embargo haber pasado buena parte de su infancia entre bambalinas. Ahora se ha matriculado primero de Arte Dramático hace ya un año y, al igual que sus hermanos, quiere ser actriz. Asegura que "tiene una relación muy buena" con sus hermanos y que con el tiempo se han ido viendo más. "Los he tenido muchas veces para lo que necesitara".

Su madre, por su parte, vive feliz y enamorada. "Mi pareja es totalmente ajena a este mundo. Vivimos cada uno en su casa, yo con mis niñas", a las que ha criado sola.

La princesa Leonor, a lo 'Top Gun'

La princesa Leonor protagoniza las portadas de Hola y Semana con las fotografías que recogen su incorporación a la Academia del Ejército del Aire de San Javier. Hola con el primer plano de la heredera sonriente y expectante, Semana con la foto de cuerpo entero en la que luce el mono verde de maniobras y que recuerda a las escenas de Top Gun. Todo un acierto por parte de la revista haber puesto al lado la imagen de su padre cuando pasó por exactamente lo mismo hace treinta años.

Según Hola, la princesa sueña con pilotar un avión y "se lo ha leído todo sobre aeronaves y funcionamiento de la academia este verano". Antes, tendrá que hace 50 horas de prácticas en simuladores.

Leonor estará además muy cerca de su abuela, Paloma Rocasolano. La localidad a la que se mudó la madre de la reina Letizia, Los Belones, junto al Mar Menor, está a un tiro de piedra de la base aérea.

Cóctel de noticias

La infanta Cristina consuela a su hija Irene tras su ruptura sentimental. Dice Hola que la hija pequeña de los Urdangarín se consuela en su familia tras romper con Juan Urquijo, el cuñado del alcalde de Madrid. En las fotos vemos a la joven junto a la infanta asistiendo a uno de los partidos de balonmano de su hermano, a ratos melancólica y a ratos celebrando la victoria.

Mientras, su sobrina Vickyfede disfruta de su también estrenada soltería en Marbella. Semana la fotografía luciendo tipazo en la playa y pegándose planchazos en el agua. Las Islas Baleares y Tarifa también han estado en su mapa vacacional.

El clan Campos se reúne por vacaciones. Semana publica varias fotos de las hermanas Terelu y Carmen disfrutando de las playas malagueñas. Hábiles en el manejo de los medios, las dos suelen posar para las revistas en bañador a principios de verano y así anulan cualquier robado posterior. Con ellas están los hijos de Carmen, la menos mediática Carmen y José María Almoguera, que ya se ha reconciliado con su madre y ha introducido en la familia a su nueva novia, María la Jerezana.

Mar Flores, fotografiada con un nuevo "amigo íntimo". Se trata de Nicolás Corrochano, con el que ha pasado unos días en Ibiza. La cercanía entre ambos es evidente, aunque seguramente son solo amigos.

Los reyes de los Países Bajos y sus hijas disfrutan de la Formula 1 en el Gran Premio de su país. Hola recoge el posado oficioso de los soberanos holandeses junto a Amalia, Ariane y Alexia, la mediana, que estos días se ha convertido en noticia debido a su apreciable pérdida de peso.

Carla Goyanes disfruta de las Islas Baleares en familia. Hola publica varias fotos de Carla cuando se cumple el primer aniversario de la trágica muerte de su hermana Caritina. En ella, la vemos disfrutando de la playa junto a su marido Jorge Benguría, con el que lleva casada catorce años y con el que ha tenido tres hijos.

Taylor Swift y Georgina compiten en en talla de diamantes. Hola publica fotografías de los anillos de compromiso de ambas. La de Jaca supera a la americana en tamaño y valor: el de la futura mujer de Cristiano es cuatro millones de euros más caro. Lo que sí que ha conseguido Taylor es agotar el vestido de Ralph Lauren que ha lucido en las fotos de pedida.