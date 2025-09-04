Anabel Pantoja reacciona con tensión al conocer la paternidad de su ex, Yulen Pereira

El deportista Yulen Pereira y la influencer Jeimy Báez han anunciado el nacimiento de su primer hijo en un hospital de Reus (Tarragona). El parto, que tuvo lugar el pasado 2 de septiembre, se prolongó durante más de 24 horas debido a que el bebé venía en mala posición.

La pareja no mantenía relación desde que Jeimy Báez confirmó su embarazo el pasado febrero, durante la participación de Yulen Pereira en un concurso televisivo. Entonces, la noticia provocó la ruptura entre ambos, ya que el esgrimista planteó la posibilidad de interrumpir el embarazo, decisión que la influencer rechazó. Finalmente, Báez optó por seguir adelante en solitario.

La primera foto junto al bebé.

En un primer momento se apuntó que Pereira no habría tenido acceso al hospital tras el parto. Sin embargo, tanto él como Báez han compartido en sus redes sociales una imagen conjunta en la que se aprecia al deportista sosteniendo los pies del recién nacido, mientras la madre lo lleva en brazos.

La reacción de Anabel Pantoja

Tras la noticia, la atención mediática se ha dirigido también a Anabel Pantoja, expareja de Pereira tras coincidir en el programa televisivo, Supervivientes 2022.

Actualmente, la sobrina de Isabel Pantoja se encuentra instalada en Madrid, inmersa en la grabación de Bailando con las estrellas y en el cuidado de su hija Alma, nacida en noviembre de 2024. A la pregunta relativa a la paternidad de su ex, Pantoja evitó hacer declaraciones: "No voy a contestar a nada. Chicos, es que voy con la niña, si no os importa. Cómo voy con ella ni voy a atenderos ni nada, ¿vale? Así que muchísimas gracias", explicaba Anabel Pantoja.