Rodolfo Sancho, acusado de comprar un testigo en el caso de su hijo Daniel

El actor Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, fue acusado por un testigo venezolano de intentar comprar su testimonio a favor de su hijo, que como es sabido cumple la condena de cadena perpetua en una cárcel en Tailandia, por el asesinato de Edwin Arrieta, cirujano colombiano.

La comparecencia se produjo por la demanda que presentó Nilson Domínguez, el testigo presuntamente sobornado que acusó a la defensa de Sancho de intentar comprar su testimonio. La cita fue en la localidad de Puerto del Rosario en la isla de Fuerteventura. El actor se presentó en persona para responder a las presuntas coacciones, y parece ser que no quiso declarar.

Nilson Rodríguez asegura que Sancho trató de comparar su testimonio sobre los hechos ocurridos en Tailandia, y afirma que tanto el actor como sus abogados intentaron manipular su discurso, que no llegó a realizarse, en la Corte Provincial de Koh Samui. Rodolfo Sancho finalmente no se ha encontrado con la parte contraria, al haber comparecido de forma telemática unas horas antes. Sancho no ha querido hacer ningún tipo de declaración ante los medios.