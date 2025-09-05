La verdaderas parejas de Conrad y Jeremiah Fisher, ¿parecidas a Belly Conklin?

Desde que empezó el verano, el mundo vive dividido en dos, Team Jeremiah o Team Conrad. "El verano en el que me enamoré", la serie más viral del momento de Amazon Prime que se encuentra en su recta final, está dejando una lucha de equipos de lo más divertida en redes sociales. Desde los fans que analizan los episodio cada miércoles, hasta los rostros más conocidos del mundo del deporte, del cine o de la música que claramente se posicionan en un bando.

El triángulo amoroso entre Conrad y Jeremahia Fisher y su amiga desde la infancia, Belly Conklin es todo un éxito juvenil, posiblemente por la historia que hay detrás de cada personaje creada por la autora de los libros en los que está basada la serie, Jenny Han. Los rincones de la casa de verano, los paseos por la playa de Cousins, los bailes en el club....los seguidores de la serie analizan todos los detalles, no se les escapa nada.

Es por eso que hay otro detalle que no ha pasado desapercibido por los verdaderos fans de la serie y es el supuesto parecido físico que existe entre las novias en la vida real de los hermanos fisher con Belly,... ¿se parecen verdaderamente?, ¿es una simple coincidencia?.

Gavin Casalegno, el actor que da vida a Jeremiah sorprendió a todos hace un año tras casarse por sorpresa con la influencer Cheyanne King, ahora Casalengo tras adoptar su apellido. Con tan sólo 25 y 23 años respectivamente, la pareja se dio el "sí quiero" en un espectacular altar repleto de flores y velas en el que se les puede ver muy emocionados y felices por el gran paso.

Se conocieron gracias a amigos en común, y aunque al principio de la relación, según explicó Casalegno en una entrevista a Haute Living, sólo eran amigos, la amistad se acabó convirtiendo en amor: "Emocionalmente, yo aún estaba creciendo, madurando. Ella era muy madura, y eso me asustó un poco".

En cuanto a Conrad Fisher, personaje que encarna Christopher Briney, también tiene a su "Belly" en la vida real. Su novia se llama Isabel Machado, tiene 27 años y, a diferencia de Conrad, mantienen una relación estable desde hace cinco años.

La pareja suele mantener su vida privada lejos de los focos que durante las tres temporadas han perseguido al actor, sin embargo, por redes sociales, sí que ha mostrado más de una vez de forma natural y sin ningún tipo de filtro, algunas fotos de su día a día como pareja, algunas de momentos más especiales, como el 27 cumpleaños de Isabel y otras de simples cenas en casa.

Según contó el actor en una entrevista para la revista People, se conocieron en la universidad, en Pace, donde incluso fueron compañeros de clase antes de ser pareja: "Fuimos amigos primero. Estudiamos en la misma universidad y vivimos juntos. Sabíamos que podía funcionar".

La "boda" de Jermahia Fisher, tuvo un final feliz en la vida real y Gavin Casalegno se casó con el amor de su vida, mientras que el romántico y natural Conrhad fisher, rasgos que comparte con su protagonista real Christopher Briney, también tienen su particular Isabel de la que está felizmente enamorado, pero...¿realmente se parecen físicamente a Lola Tung, actriz que da vida a Belly?.