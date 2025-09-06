Menú

Alberto Herrera y Blanca Llandres anuncian la llegada de su primer hijo semanas antes de su boda

Blanca, sevillana y prima de Lourdes Montes, se casará con Alberto el próximo 18 de octubre en Sanlúcar de Barrameda

Chic
Blanca, sevillana y prima de Lourdes Montes, se casará con Alberto el próximo 18 de octubre en Sanlúcar de Barrameda
@blancallandres

El próximo 18 de octubre Alberto Herrera y Blanca Llandres se darán el 'sí, quiero' en Sanlúcar de Barrameda, concretamente en la iglesia de Santo Domingo, tras anunciar su compromiso durante un viaje a la Toscana, después de un año de relación.

A esta buena noticia se le suma que van a ser padres de su primer hijo, tal y como ha anunciado Blanca en sus redes sociales, con el siguiente mensaje: "El mayor regalo que nos ha hecho la vida".

Blanca ha publicado un carrusel de imágenes donde se ven dos ecografías del bebé así como una fotografía donde se ve a Blanca mostrando su incipiente barriga de embarazada y otra al futuro matrimonio, sonrientes y felices. Los mensajes de felicitación a la feliz pareja, no se han hecho esperar.

blanca-llandres-y-alberto-herrera.jpg
Blanca y Alberto en la boda de Patricia Cadaval

Blanca es psicóloga especializada en la consultoría de Recursos Humanos. El padre de Blanca, Carlos Llandres es biólogo y divulgador científico, que trabajó con Félix Rodríguez de la Fuente en el emblemático programa de televisión "El hombre y la Tierra". Su madre Blanca Parejo, es directora de la Fundación Alalá, una entidad volcada en la integración social de niños y jóvenes en riesgo de exclusión en Sevilla y Jerez a través del arte, la cultura y el deporte. Asimismo, es sobrina del cantante José Manuel Soto, y prima de Lourdes Montes, la mujer de Rivera. Por su parte, los abuelos paternos, Carlos Herrera y Mariló Montero, también se convertirán en abuelos primerizos.

En cuanto a los detalles de la boda, Blanca ha confiado su vestido de novia al diseñador sevillano Nicolás Montenegro, quien está trabajando en estrecha colaboración con Rocío Crusset, hermana de Alberto.

En Chic

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida