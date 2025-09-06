Alberto Herrera y Blanca Llandres anuncian la llegada de su primer hijo semanas antes de su boda

El próximo 18 de octubre Alberto Herrera y Blanca Llandres se darán el 'sí, quiero' en Sanlúcar de Barrameda, concretamente en la iglesia de Santo Domingo, tras anunciar su compromiso durante un viaje a la Toscana, después de un año de relación.

A esta buena noticia se le suma que van a ser padres de su primer hijo, tal y como ha anunciado Blanca en sus redes sociales, con el siguiente mensaje: "El mayor regalo que nos ha hecho la vida".

Blanca ha publicado un carrusel de imágenes donde se ven dos ecografías del bebé así como una fotografía donde se ve a Blanca mostrando su incipiente barriga de embarazada y otra al futuro matrimonio, sonrientes y felices. Los mensajes de felicitación a la feliz pareja, no se han hecho esperar.

Blanca es psicóloga especializada en la consultoría de Recursos Humanos. El padre de Blanca, Carlos Llandres es biólogo y divulgador científico, que trabajó con Félix Rodríguez de la Fuente en el emblemático programa de televisión "El hombre y la Tierra". Su madre Blanca Parejo, es directora de la Fundación Alalá, una entidad volcada en la integración social de niños y jóvenes en riesgo de exclusión en Sevilla y Jerez a través del arte, la cultura y el deporte. Asimismo, es sobrina del cantante José Manuel Soto, y prima de Lourdes Montes, la mujer de Rivera. Por su parte, los abuelos paternos, Carlos Herrera y Mariló Montero, también se convertirán en abuelos primerizos.

En cuanto a los detalles de la boda, Blanca ha confiado su vestido de novia al diseñador sevillano Nicolás Montenegro, quien está trabajando en estrecha colaboración con Rocío Crusset, hermana de Alberto.