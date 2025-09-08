Las mejores imágenes de la boda del bodeguero José Moro y Fátima Pereyra, repleta de rostros conocidos La Hacienda de Medina, en Carmona (Sevilla), fue el escenario elegido por la pareja para darse el 'sí, quiero'. Los novios sellaron su amor después de más de dos años de relación con una ceremonia emotiva y muy personal a la que no faltaron rostros conocidos.

1 / 12 El bodeguero José Moro y la empresaria Fátima Pereyra se casaron el pasado viernes, 5 de septiembre, poniendo el broche de oro a su relación. El día anterior la pareja se casó en la intimidad en uno de los torreones del Hotel Alfonso XIII de Sevilla, obra del arquitecto Aníbal González. Compartir

2 / 12 José Moro y Fátima Pereyra se conocieron en 2023 en una fiesta organizada por su amigo Carlos Herrera y el flechazo fue inmediato. Sin embargo, no ha sido hasta enero de este mismo año cuando el bodeguero vallisoletano le pidió matrimonio en un romántico viaje a Austria. Ambos forman una pareja idílica y cargada de éxitos personales y profesionales. Compartir

3 / 12 La Hacienda de Medina, ubicada en Carmona (Sevilla), es la hacienda de celebraciones de la familia de la novia, que ha sido testigo de este enlace que reunió a un gran número de personalidades de todas las esferas de la sociedad. Compartir

4 / 12 El espacio es conocido por su arquitectura tradicional y entorno andaluz. Rompiendo con la tradición, los novios llegaron juntos y sonrientes a la finca para festejar su unión poco antes de las 20.00 h. En un entorno idílico, los novios comenzaron esta celebración tan especial con un bonito discurso ante unos 250 invitados, entre familiares y amigos. Compartir

5 / 12 "Es todo un orgullo para nosotros celebrar con los que más queremos nuestra felicidad. Todos los que estáis presentes en esta celebración sois parte de una bonita historia que hoy comienza un nuevo capítulo y que seguimos escribiendo juntos. Gracias por acompañarnos en este camino". Compartir

6 / 12 Para este inolvidable día, el dueño de Cepa 21 apostó por un diseño de Tom Ford; por su parte, la empresaria deslumbró con tres impresionantes vestidos, dos de ellos diseñados por ella misma -valiéndose así de su dilatada experiencia en el mundo de la moda- y un tercero firmado por Rebecca Vallance, una reconocida diseñadora de moda australiana. Compartir

7 / 12 La fiesta comenzó con un cóctel, que dio paso a una cena, para finalmente disfrutar del esperado momento del baile y la barra libre, todo ello amenizado por diferentes grupos de música en directo, entre ellos el de Fran Rivera, ‘Una y nos vamos’, que animaron la velada hasta altas horas de la madrugada. Compartir

8 / 12 Numerosos rostros conocidos acompañaron a la feliz pareja en este día tan importante. En la imagen, con la diseñadora Vicky Martín Berrocal. Compartir

9 / 12 El presentador Joaquín Prat, en un simpático momento con el novio. Compartir

10 / 12 La novia, con María José Suárez. Compartir

11 / 12 En el centro de la imagen, la influencer Susana Bicho. Compartir

