Mario Casas habla por primera vez de su relación con Melyssa Pinto tras sus vacaciones

Mario Casas ha regresado a Madrid tras pasar parte del verano en El Salvador junto a Melyssa Pinto y algunos miembros de su familia. A su llegada al aeropuerto, el actor ha confirmado que su relación sentimental "va muy bien" y ha reaccionado sonriente a las preguntas sobre las primeras imágenes compartidas en redes sociales junto a la influencer.

El intérprete ha disfrutado de varias semanas en el país centroamericano acompañado de su pareja, su hermano Óscar Casas y la cantante Ana Mena. Aunque Melyssa Pinto regresó antes a España y no coincidió con los padres del actor ni con su hermana Sheila, la pareja ha dado un paso adelante al mostrarse por primera vez juntos en redes sociales tras seis meses de relación.

Las pruebas

La influencer publicó un vídeo recopilatorio de su viaje en el que se aprecia la mano de Mario Casas, reconocible por el tatuaje de un corazón en su antebrazo. Por su parte, el actor compartió una imagen con el perro de Pinto en su cuenta de Instagram a su vuelta a España.

A su llegada al aeropuerto de Madrid, Mario Casas, sonriente, confirmó con un escueto "todo va muy bien, muy bien, todo bien" el momento personal que atraviesa junto a Melyssa Pinto. Sobre el revuelo generado en redes sociales tras las imágenes compartidas, respondió con naturalidad: "Bueno, pues me alegro".

En ese mismo encuentro con los medios, Casas también se refirió a la muerte de la actriz Verónica Echegui, con la que mantenía una estrecha amistad. La intérprete falleció a los 42 años a causa de un cáncer. "La verdad es que ha sido una noticia muy triste. La voy a recordar como lo que era, una actriz enorme", afirmó el actor visiblemente emocionado.