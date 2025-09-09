Alessandro Lequio responde a Mar Flores en esRadio: "Mentir en algo tan absurdo cuestiona todo el resto del relato"

Alessandro Lequio ha querido matizar las palabras de Mar Flores en "El Hormiguero" con unas declaraciones a Es la Mañana de Federico: "Su empeño en decir (por parte de Mar) que fueron relaciones sucesivas y no relaciones concurrentes es absurdo porque el escándalo estuvo precisamente ahí. En su día la historia llenó horas de TV, páginas de revistas y periódicos porque Mar le estaba siendo infiel a uno de los hombres más poderosos de España. Mentir en algo tan absurdo cuestiona todo el resto del relato". En cuanto al tema del hijo de Mar Flores, Lequio prosigue: "Yo no lo recuerdo así por lo tanto no voy a atribuirme un papel que no tuve. Lo único que recuerdo es que el niño frecuentaba la casa de Ana Obregón y quizás le di información sobre eso y nada más".

Con motivo de la publicación de las memorias de Mar Flores y que llevan por título "Mar en calma" acudió al programa de Pablo Motos para contar algunos episodios de su vida donde califica a Lequio como "cruel, machista y vengativo". Unas palabras a las que respondió ayer Alessandro en el programa en el que colabora donde contó toda la historia de cómo se gestaron las imágenes de ambos en Roma: "Las fotos yo se las quería dar a la revista 'Hola', que me daba una cifra importante para tenerlas en un cajón, pero yo lo que quería era que salieran a la calle. Entonces las fotos se dieron a la revista 'Diez Minutos' por cinco millones de pesetas. Dos millones y medio para los fotógrafos y dos millones y medio para mí, que se los di íntegramente a Mar Flores porque me los exigió. Cuando salió la portada le dije 'Mar, esto lo he hecho yo. Lo he hecho porque quiero que rompas con Fernando'. Yo estaba muy enamorado de Mar y quería que dejara a Fernando Fernández Tapias. Por eso filtré una foto en la que aparecíamos besándonos. Cuando salieron aquellas imágenes de nosotros en una cama, el único soltero era yo. Ahora ella dice que también estaba soltera, y es mentira".

Durante su intervención en "El Hormiguero" Mar Flores quiso hacer hincapié que "la España de los 90 no estaba preparada para mí", los episodios de maltrato que asegura haber sufrido por parte de su primer marido, Carlo Costanzia y que un juez desestimó, las primeras imágenes con Fernando Fernández Tapias y el poder que ponían tener dichas imágenes y lo que se podía interpretar de ellas, o cómo quiso poner fin a su vida. Asimismo quiso dar las gracias a dos hombres importantes: "Hay dos hombres a quienes quiero dar las gracias por ayudarme a recuperar a mi hijo, Alessandro y Fernando".

Fernando Martínez de Irujo ha desvelado que tiene cáncer y ha hablado con Paloma Barrientos sobre su estado de salud: "He pasado el verano entre Marbella y Sotogrande y llegué a Madrid hace unos días. Me hicieron la analítica y el resultado ha sido muy bueno. Estoy prácticamente recuperado y ahora me queda la radioterapia. Ha sido una época mala, pero afortunadamente y gracias a Dios todo va bien".

Olga Moreno se ha sentado en el recién estrenado plató de 'El tiempo justo', la nueva apuesta de Telecinco para sus tardes con Joaquín Prat donde ha comentado que su relación con Rocío Flores es muy buena. "Sí que es verdad, como dice ella, que hemos tenido un tiempo distante" dijo. "La he visto muy emotiva en la entrevista. Lloré al verla. Pero muy sincera, con su verdad, era necesario para ella y la verdad es que la vi muy sincera. Diciendo sus cosas, lo que ella ha vivido".