Las revistas de los miércoles se rinden a la biografía novelada de Mar Flores

Diez Minutos, Semana y Hola se rinden a Mar Flores con motivo de la publicación este mismo miércoles de su biografía. Se titula "Mar en calma" y llega cuando ella ha querido que llegara. Dice que ahora por fin se siente fuerte y tranquila y que no teme a la marejada que ya ha empezado a levantarse con sus declaraciones.

Hola es la única que tiene la exclusiva de la entrevista y le dedica un pequeño recuadro en la parte inferior derecha en el que vemos a alguien que podría ser Mar Flores o no. No se entiende el motivo de la elección de una foto en la que aparece irreconocible, bastante poco favorecida. El autor del reportaje fotográfico es Félix Valiente, un artista de la imagen, pero sin embargo en esta ocasión no la ha sacado favorecida. Y eso que en el cara a cara Mar está magnífica.

Después, en páginas interiores, Mar Flores avanza parte del contenido de su libro, en lo que la revista define como "su entrevista definitiva". "Esta es la historia de mi vida y, por primera vez, la cuento yo". Ella asegura no guardar rencor, pero su historia sí tiene algo de ajuste de cuentas. "No sé si es karma o no, pero a las personas que han formado parte de mi historia, y que por ellas he vivido momentos muy malos, la vida también les ha enfrentado a cosas feas. No me alegro para nada".

Mar culpa además de todo lo que ha vivido a la prensa: "Me convertí en un personaje creado por los periodistas de la época, y tuve la desgracia de encontrarme con dos o tres personas en mi vida que querían hacerme daño. Ese es el resumen". Y asegura haber perdonado: "A todo el mundo, aunque nadie me ha pedido a mí nunca perdón por sus equivocaciones". En este libro asegura que "apela al sentido común. Deseo que se acabe el rencor, la venganza y la inquina".

La infanta Sofía empieza su vida de universitaria

A las imágenes que se han filtrado en las redes sociales del primer día de la infanta Sofía en su primer día de Universidad en Lisboa, Hola añade nuevas fotografías en la que vemos a la hija pequeña de los reyes sonriente mientras charla con sus nuevos compañeros. Vestida con camiseta de tirantes, jersey de cuello en pico, vaqueros wide leg, deportivas y bolso negro, Sofía, dice Hola, destaca por su altura entre el resto de estudiantes.

La revista también publica imágenes de la residencia en la que va a vivir el próximo año, situada en el barrio de Benfica, a unos treinta minutos del campus. Su nueva casa cuenta con vigilancia las 24 horas y algunas prohibiciones, como fumar o tener mascotas, además de invitados nocturnos. Ella ocupa una habitación individual, sencilla y con mucha luz natural. Las más baratas cuestan 690 euros al mes y miden entre 13 y 20 metros cuadrados e incluyen cama, escritorio, armario, estantería y mininevera.

Nieves Álvarez se casa

Hola ha elegido a uno de sus iconos para ilustrar la portada de este miércoles por una buena razón: Nieves Álvarez anuncia su boda con Bill Saad. La modelo y el empresario, que llevan cuatro años de relación, se han comprometido y se dirán el "sí, quiero" el año que viene.

La top model explica a Hola que "está que no se lo cree". "Con Bill todo merece la pena. Es mi pareja ideal. Estoy enormemente feliz". Relata Nieves que la pedida tuvo lugar el 18 de julio, en el Líbano, durante la boda del hijo de Elie Saab, pero que no habían querido contarlo hasta ahora.

Joaquín Prat también se casa

La de Nieves Álvarez no es la única boda que anuncia Hola. Joaquín Prat estrena programa este mes de septiembre y en breve estrenará también estado civil. El periodista confirma a Hola que le ha pedido la mano a la valenciana Alexia Pla, su pareja desde hace tres años. Aunque siempre se muestra discreto, reconoce que quiere casarse y ser padre de nuevo, y que no puede estar más enamorado: "Es la mejor persona que he conocido".

El resto de revistas también han hablado con el comunicador con motivo del arranque de El tiempo justo, el nuevo programa vespertino de Telecinco.

Paquirrín e Irene: dos maneras de afrontar el divorcio

Semana, la revista que contó en exclusiva que Kiko Rivera e Irene Rosales han decidido separarse, explica este miércoles cómo está llevan cada uno de ellos la separación. "La cara y cruz de una ruptura", leemos en la publicación, que cuenta que Irene ha optado por poner buena cara al mal tiempo y se está centrando en su trabajo en las redes sociales.

Sin embargo Kiko "ha decidido que no puede ni quiere esconder su dolor y ha compartido cómo se siente tras un varapalo que le ha dejado roto". El hijo de Isabel Pantoja explica en redes que cuando sus hijos salen de casa "es cuando llega este silencio aterrador".

El pelo de Kate Middleton, a debate

Semana lleva a portada el nuevo look de la princesa de Gales, que ya es antiguo. Kate Middleton apareció la semana pasada en público luciendo una cabellera rubia y dos días después volvió a su tono castaño habitual.

-Ahora se ha abierto un debate sobre si la próxima reina de los británicos lleva extensiones o peluca. Ella es probablemente la mayor prescriptora de moda del Reino Unido y parte del extranjero, pero en su caso hablar de este tema escuece especialmente porque Kate ha superado un cáncer y la caída de cabello suele ser una de las consecuencias de los tratamientos. De ahí que hayan salido voces como la de Sara Carbonero criticando que se cuestione este asunto.

Cóctel de noticias

María del Monte pide 28 de cárcel para su sobrino. Diez Minutos lleva a portada a la cantante, ahora que ya se conoce el escrito de su abogada asegurando que Antonio Tejado fue "la pieza clave" que permitió el robo.

Ortega Cano y Rocío Flores llevan al colegio a la hija de Michu. Diez Minutos añade imágenes a las fotos exclusivas que publicó Libertad Digital.

Richard Gere se compra un casoplón en Oleiros, La Coruña. Según Semana le ha costado 10 millones de euros y se trata de una propiedad de los años 20 con vistas al mar. Está la lado de la mansión que tiene la familia de su mujer, Alejandra, a apenas unos kilómetros.

Amador Mohedano reaparece con mejor aspecto. Después de que se haya rumoreado que estaba muy enfermo, el chipionero se ha dejado ver en su ciudad natal venerando a la Virgen de Regla en compañía de su hermana Gloria y de su sobrino David Flores. Ha cogido algo de peso y se le nota.