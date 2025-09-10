Mar Flores protagonista de la semana: "Esta es la historia de mi vida y, por primera vez, la cuento yo"

Hoy se pone a la venta el libro de Mar Flores, que es una de las protagonistas de las revistas de esta semana. A pesar de que dice que no escribe desde el rencor, si que opina sobre los hombres que, según Mar, le han hecho la vida imposible.

Durante la presentación del libro, a las que asistió Isabel González, Mar destacó algunos capítulos interesantes donde cuenta que mandó una carta a Terelu Campos cuando iban a ser abuelas, al igual que a Carlo Costanzia, a quién también redacto una misiva cuando iba a nacer su nieto para recuperar la paz. También revela que cuando nació su nieto Carlo, se sentó con Alejandra y su hijo, para hablar con ellos reaccionar los padres con respeto a sus nietos. Un libro en el que Javier Merino sale muy bien parado. Cuando le preguntaron sobre las mujeres con las que había protagonziado polémicas, comentó que con Sofía Mazagatos no le importaría tomarse un café ya que no sabe bien por qué se pelearon y que a otras mujeres, les pidió perdón, pero sin especificar a quién.

En cuanto al resumen de las revistas de la jornada, ¡Hola! nos da la exclusiva de dos bodas, la primera de Nieves Álvarez con Bill Saad, con quién lleva cuatro años de relación. También Joaquín Prat que le ha pedido la mano a la valenciana Alexia Pla, su pareja desde hace tres años, y de quién afirma que es la mejor persona que ha conocido. Asimismo, la revista nos ofrece unas imágenes de la infanta Sofía en su primer día de Universidad en Lisboa, mientras charla con sus nuevos compañeros mientras va vestida de sport.

Hola un pequeño recuadro en la parte inferior derecha en el que vemos a Mar Flores poco favorecida, casi irreconocible. En páginas interiores Mar Flores avanza lo que la revista define como "su entrevista definitiva". En la entrevista Mar asegura haber perdonado: "A todo el mundo, aunque nadie me ha pedido a mí nunca perdón por sus equivocaciones". Mar asegura que no guarda rencor, pero que su historia sí tiene algo de ajuste de cuentas. "No sé si es karma o no, pero a las personas que han formado parte de mi historia, y que por ellas he vivido momentos muy malos, la vida también les ha enfrentado a cosas feas. No me alegro para nada".