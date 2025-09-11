De Malibú a Cotswolds: la posible mudanza de Beyoncé y Jay-Z a Reino Unido alarma a los vecinos

​Los incendios forestales que sacudieron Los Ángeles (Estados Unidos) a principios de 2025 pusieron en alerta a Beyoncé y Jay-Z, el matrimonio más influyente de la industria musical. Cada cierto tiempo el fuego arrasa miles de hectáreas en el estado de California, donde los cantantes tienen su residencia habitual, por lo que en los últimos meses se ha hablado de que podrían abandonar el país y cruzar el Atlántico para instalarse en el Reino Unido.

Entre sus numerosas propiedades, la intérprete de Single Ladies y su marido -que alcanzó el estatus de milmillonario este año- está la vivienda situada en el exclusivo barrio de Bel Air que adquirieron en 2017 por 88 millones de dólares. Allí hicieron vida familiar con sus tres hijos: Blue, de 13 años, y los mellizos Sir y Rumi, de ocho años. Fue en 2023 cuando se conoció que la pareja había adquirido una espectacular propiedad en Malibú por 200 millones de dólares, la más cara de todo el estado de California. La ciudad fue una de las más afectadas por los incendios de enero, lo que habría puesto en alerta al matrimonio.

La casa de Beyoncé y Jay-Z en Malibú

Según The Times, Beyoncé y Jay-Z están interesados en una gran finca situada en la región de Cotswolds, al oeste de Londres y muy cerca de Oxford, para construir su refugio rural. El citado periódico indica que el matrimonio está interesado en conseguir el permiso cerca de Wigginton, un pequeño pueblo de menos de 200 habitantes alejado del ruido.

Si el acuerdo se concreta, con la compra de este terreno se sumarán a la creciente lista de propietarios famosos que han elegido la zona de Oxfordshire para instalarse, como Victoria y David Beckham o la presentadora Ellen DeGeneres. En Estados Unidos se ha puesto de moda. J.D. Vance, vicepresidente del gabinete de Donald Trump, eligió el lugar como destino de vacaciones junto a su familia, alojándose en una mansión del siglo XVIII, mientras que Taylor Swift y su prometido Travis Kelce hicieron lo propio en el pequeño pueblo Great Tew durante la gira de la cantante el verano de 2024.



Un lugar idílico con los vecinos inquietos

Los amplios campos verdes y encantadoras casas de caliza han convertido la zona en un imán para turistas y amantes de la paz y la naturaleza. Sin embargo, no todos están impresionados con la posible llegada de la influyente pareja. The Times recoge el testimonio de Gerry Barrago, de 77 años, un residente de toda la vida de Wigginton al que han llegado los rumores sobre sus nuevos vecinos.

"Me importa un bledo", declaró, además de confirmar que su mujer había visto al matrimonio llegar al vivero Burford Garden Centre en grandes Range Rovers. Varios testigos aseguran incluso que vieron a la pareja sobrevolar la zona en helicóptero a principios de este verano, cuando Beyoncé actuó en Londres en el marco de su gira Cowboy Carter. Un empleado del hotel The Falkland Arms, en Great Tew, donde viven los Beckham, declaró: "Amamos a nuestra clientela local y no queremos que la llegada de la pareja traiga otro tipo de clientela".

Los expertos en el mercado inmobiliario califican Cotswolds como "la respuesta del Reino Unido a los Hamptons" de Nueva York, con su combinación de vida rural discreta y proximidad a clubes de campo privados para grandes fortunas como Soho Farmhouse y Estelle Manor.