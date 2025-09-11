Isabella Ladera denuncia la filtración de vídeo íntimo de Beéle: "Una de las traiciones más crueles que he vivido"

La modelo venezolana Isabella Ladera ha declarado estar profundamente afectada por la filtración de un vídeo íntimo privada con el cantante colombiano Beéle y del que únicamente tenían acceso dos personas, ella y él. Ssegún ha relatado en un comunicado compartido en sus redes sociales, la situación representó para ella "una de las traiciones más crueles" que ha vivido.

"Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento", ha escrito la influencer denunciando públicamente los hechos, expresando su profundo malestar por lo ocurrido.

Señalamientos a su expareja

En su mensaje, Ladera hizo referencia directa a Beéle, con quien mantiene una relación marcada por rumores de reconciliación. "Ese vídeo solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme", ha confesado.

La modelo ha calificado la filtración como un acto que no solo vulnera su privacidad, sino que también hiere su dignidad y ha causado dolor a su familia al ser un golpe inesperado: "Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto ha causado inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia".

"Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres", ha denunciado. Lamentando que "lo más desgarrador", han sido "las burlas, odio y juicios", recibidos "mientras el verdadero responsable sigue en silencio".

"No soy la primera ni la única. No soy la vergüenza de esta historia", ha destacado su fuerza frente a la filtración.

Medidas legales y compromiso público

Isabella Ladera ha anunciado que tomará acciones legales para proteger sus derechos y está recibiendo asesoría profesional para proceder por las vías correspondientes. A pesar del dolor causado, la influencer afirmó que no planea esconderse y que seguirá cumpliendo con sus compromisos laborales y responsabilidades personales, dejando claro que continuará con su actividad profesional a pesar del escándalo.

¿Quién es Isabella Ladera?

Isabella Ladera es una modelo e influencer venezolana de 26 años. Desde pequeña destacó en el tenis, logrando colocarse entre las mejores del país. Su talento deportivo le abrió las puertas a una beca internacional para estudiar en Broward College, en Estados Unidos, donde continuó su formación académica y deportiva. Durante esos años, comenzó a explorar el mundo digital, sentando las bases de lo que hoy es su carrera como creadora de contenido, combinando su pasión por el deporte, la moda y el estilo de vida.

Isabella decidió enfocar su energía en la maternidad, tras convertirse en madre, y en el desarrollo en las redes, dejando de lado el tenis profesional. Su contenido se centra en temas de autoestima, maternidad y bienestar emocional, abordando con franqueza experiencias como la depresión postparto y la conciliación entre la vida profesional y familiar. De manera abierta, también ha compartido aspectos de su vida personal, incluyendo conflictos familiares, procedimientos estéticos y errores del pasado, como un incidente legal en 2018 que enfrentó públicamente para reafirmar su compromiso con la superación personal.

Isabella cuenta con millones de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram, además de mantener contenido exclusivo en OnlyFans, lo que le permite una relación directa con su audiencia. Su popularidad le ha permitido colaborar con marcas internacionales, participar en campañas y aparecer en videoclips de artistas reconocidos. Su vida sentimental también ha captado la atención mediática, desde vínculos con Hugo García y Vinícius Jr., hasta su relación con el cantante Beéle.