Lequio cuenta cómo su escándalo con Mar Flores salpicó al rey Juan Carlos: "Ese cabrón de tu hijo.."

Continua la polémica con la publicación de las memorias noveladas de Mar Flores, un libro en el que ella afirma haber escrito para estar en paz consigo misma.

Alessandro Lequio, otro de los protagonistas del libro de Mar, insiste en que hubo triángulo amoroso entre él, Mar Flores y Fernández-Tapias. "Ella dice que quiere que la historia la conozcan sus hijos, pero la ha maquillado", ha señalado el conde italiano este miércoles en el programa Vamos a Ver. ''Al negar el triángulo está negando toda la prensa de ese momento y a todos los periodistas de ese momento". "Desde el primer momento, sabía que la compartía con Fernández Tapias". Aunque, sostiene, "él no tenía ni idea. Para él, esas fotos de la farola de Roma fueron un golpe durísimo".

Fue el propio Lequio el que vendió las fotos a Diez Minutos en 1997 para que se destapara su relación con Mar y dejase a Tapias, porque estaba enamorado de ella. Antes esas fotos se habían ofrecido a Hola pero la revista las quería meter en un cajón. Unas fotos que se tomaron desde el Palacio Torlonia de Roma, dos años antes de las publicadas por Interviú, y cuyo autor fue Miguel Temprano.

Incluso contó una anécdota protagonizada por el rey Juan Carlos: "El día que salieron esas fotos, Tapias tenía una audiencia con el rey de España. Luego el rey llamó a mi madre y le dijo 'ese cabrón de tu hijo me ha hecho pasar uno de los peores momentos de mi vida".

Alejandra Rubio estalla contra la prensa y emite un comunicado, después de ser "pillada" por los periodistas al volver este miércoles con su hijo en el aeropuerto. Alejandra pidió enfadada que se apartaran: "¡No puedes grabarme mientras estoy con mi hijo! Es que no me puedes hacer fotos mientras estoy con él, es que es la ley".

Horas después, subía un comunicado a sus redes sociales. "Ser personaje público no se hereda. Esta frase se deja bastante clara en una sentencia del año 2023. Con lo cual, está prohibido que los medios capten la imagen de tus hijos, aunque nunca lleguen a publicarla. El Tribunal Supremo condenó hace unos años la difusión de imágenes del hijo de unos conocidos actores en nuestro país. Fue indiferente que pixelaran la imagen de su hijo y que estuvieran en un sitio público. El hecho de captar, reproducir y publicar la imagen del menor y su vida privada, fueron motivos más que suficientes para condenar a la revista. Gracias, que tengáis un día fantástico. Postdata: esta es una reflexión para que no se nos olvide cuidar en estas situaciones de nuestros hijos MENORES, porque nadie va a mirar por ellos más que sus padres".