Los propietarios de la mansión en Oleiros desmienten su venta a Richard Gere y Alejandra Silva

El pasado miércoles la revista Semana publicó que Richard Gere y Alejandra Silva han comprado una mansión en la localidad gallega de Oleiros por 10 millones de euros. Se trata de una propiedad en un entorno privilegiado llamada Casa Cervigón, diseñada por el arquitecto catalán Jordi Tell, situada en la playa de Santa Cristina y que cuenta con un cenador entre un pinar, piscina y amplios jardines privados.

Sin embargo, según publica La opinión de A Coruña, la familia propietaria ha desmentido la información publicada por Semana y asegura que esa operación de compra no se ha producido. "Fuentes del entorno sí reconocen que la vivienda está en venta, pero que en ningún caso el célebre matrimonio se ha puesto en contacto con ellos", asegura.

El actor de Hollywood y su mujer se mudaron desde Estados Unidos a España hace un año y adquirieron una casa en la lujosa urbanización de La Moraleja, en Madrid, valorada en más de tres millones de euros. Gere se ha enamorado de nuestro país: "Me gusta toda la experiencia. España es un país muy civilizado, la gente es amable y cordial y experimentas un sentido de comunidad", ha reconocido. "Cuando vine aquí con Alejandra, primero de todo, ella conocía a todo el mundo. Bueno, creo que todo el mundo en España conoce a todos", bromeó.

Richard Gere y Alejandra Silva comenzaron su relación en 2015 y se casaron en 2018. Desde entonces el actor ha mantenido una estrecha vinculación con Galicia, sobre todo con el municipio de Oleiros, donde la familia de su mujer tiene una propiedad y a la que suelen acudir con asiduidad, siempre de forma discreta, para disfrutar de un tiempo en familia.