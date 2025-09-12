Las memorias de Mar Flores remueven el oscuro pasado de todos sus protagonistas

Nunca un libro tan flaco ocasionó líos tan gordos como el de Mar Flores. Ayer Mar Flores ajustó cuentas desde el plató de 'Y ahora Sonsoles' (al que regresa como colaboradora) mientras Alessandro Lequio contraprogramaba desde Telecinco.

Mar respondía a unas imágenes de Ana Obregón, con quién coincidirá en el programa de Antena 3, en una fiesta apoyando a Lequio, donde lleva puesta una camiseta con la famosa portada de Interviú que repartieron los organizadores, los Matamoros, a los asistentes y donde Ana dijo: "Estoy contra la gente que toma el pelo a toda España y apoyo a la gente que trabaja y es honesta. Estoy en contra de la gente que no tiene ética". Mar respondió que "en ese momento estaba metida en un hospital".

Lequio mientras tanto contó rotundo que las memorias de Mar "son una ficción", que era un hombre enamorado y cómo quiso boicotear su relación con Fernando Fernández Tapias. Fefé es uno de los hombres que sale mejor parados en el libro de Mar, aunque ella reconoce en el libro que nunca estuvo enamorada de él.

Luis Miguel y Paloma Cuevas, juntos en el cumpleaños de ella que se celebró en el Hotel Four Seasons de Madrid, con los amigos de Paloma como invitados. Luis Miguel fue uno de los encargados de organizar esta cena de celebración para Paloma.

¡Hola! desmiente de manera "rotunda" a 'El Confidencial', que afirma que Planeta paraliza las memorias de Juan Carlos I "discrepancias con Laurence Debray". La revista comenta que no es verdad que haya problemas y la fecha de la publicación se mantiene.