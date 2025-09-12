Mar Flores se enfrenta a su pasado con Ana Obregón: "No encuentro sentido a que una mujer inteligente ataque a otra"

Mar Flores está recorriendo los platós de TV para dar a conocer su libro de memorias, donde habla abiertamente de algunos de los capítulos más controvertidos de su vida. Y mientras Alessandro Lequio continuaba con el relato que ha defendido sin fisuras durante muchos años en el transcurso de 'El tiempo justo' de Telecinco, Mar acudía a 'Y ahora Sonsoles', donde va a ser nueva colaboradora y donde coincidirá con Ana Obregón, con quien ha tenido una relación complicada.

Desde el programa han rescatado declaraciones de Ana Obregón, quién siempre ha defendido a Alessandro Lequio, y que realizó durante una fiesta organizada por Coto Matamoros: "Estoy contra la gente que toma el pelo a toda España y apoyo a la gente que trabaja y es honesta. Estoy en contra de la gente que no tiene ética".

AL escuchar las declaraciones, Mar recuerdó cómo "hubo un momento que estaba metida en un hospital y no sé si lo que escribió en su día un medio es verdad, pero he visto unas fotografías en las que Ana estaba en una fiesta apoyando a Coto Matamoros y fue en una fiesta en la que se pusieron la camiseta de la portada que me llevó a la UCI. No sé si es verdad o no, pero prefiero quedarme con lo que ella me dedica porque ella es una persona trabajadora, tiene un recorrido profesional muy bueno, como yo, tuvo un hijo maravilloso, como yo, y por qué va a insultar una mujer a otra mujer. Prefiero pensar que no me insultó y que no pasó lo de esa fiesta. Yo en ese momento estaba metida en un hospital", ha asegurado Mar. Y ha añadido: "Sería que quería apoyar al padre de su hijo, está muy bien defenderle pero no machacando a una mujer que no ha hecho nada. Ellos ya lo habían dejado. Quiero pensar que Lequio le fue a contar historias y ella le fue a defender porque si no, yo no encuentro sentido que una mujer inteligente ataque a otra".

A continuación, Mar pudo ver unas declaraciones de Ana en la portada de una revista con estas declaraciones: "Mar, si juegas a algo, atente a las consecuencias". "Falta contexto", a lo que Mar Flores prefirió no contestar. Sí que lo hizo cuando le enseñaron una portada de ¡Hola! en la que Lequio decía: "Siempre tuve claro el tipo de mujer que era Mar. La he tratado cómo se merece".

Mar no ha dudado en responder: "Me vas a perdonar, ¿por qué una mujer se tiene que atener a las consecuencias de algo? ¿Me explicas por qué a un señor así se le da plataforma y voz? ¿Qué me merezco? ¿Qué me insulten, maltraten, que me quiten a mi hijo, que me quite la vida? De este señor he visto imágenes en las que se pone muy nervioso en la televisión, a lo mejor tiene que ir a terapia a que le quiten esa agresividad".