Rocío Flores pone contra las cuerdas a Terelu Campos y desvela su gran mentira

Rocío Flores reaparecía públicamente este viernes en '¡De viernes!' tras casi tres años sin pisar un plató de televisión para hablar de su vida y enfrentarse a todo lo que se ha dicho de ella después del documental de su madre, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Lo primero que quiso dejar claro la joven es que "la decisión unánime de que esté hoy aquí es porque me llamó la productora y porque todas las personas que me hicieron todo el daño que me hicieron un día no están aquí hoy", explicó, haciendo referencia al fin de Sálvame y la salida de Mediaset de gran parte de sus protagonistas.

La nieta de Rocío Jurado aseguró que su padre, Antonio David Flores estaba en desacuerdo con su regreso a la televisión: "Mi padre no está de acuerdo con que esté aquí esta noche pero también tengo derecho a expresarme para que la gente sepa cómo he vivido todo este tiempo". Después de agradecer a toda la gente que le ha apoyado estos años, a Ana Rosa Quintana y Xelo Montesinos por el traro que recibió de ellas cuando colaboraba en su productora, la joven confesó que "todo lo que me ha pasado este tiempo es una cosa muy grave" y, por tanto, su prioridad "ante todo es lo que está judicializado y eso no lo voy a tratar en un plató de televisión".

Uno de los alicientes de la noche era el encuentro de la invitada con Terelu Campos, colaboradora habitual del espacio y amiga íntima de su madre Rocío Carrasco. En un momento de la noche, la joven no dudó en enfrentarse a la hija de María Teresa Campos haciendo referencia al comentario que esta hizo la semana anterior, cuando aseguró que ella había sido testigo de buenos momentos de Rocío Flores con su madre. Aprovechando una pregunta de Terelu, Rocío Flores desveló la que sería la gran mentira de la colaboradora: "Conmigo has coincidido tres veces contadas en mi vida", dijo, negando las vivencias de las que Terelu Campos lleva hablando años.

Según Rocío Flores, "es imposible" que tenga recuerdos felices de ella cuando sus padres ya estaban separados porque jamás pasaron tiempo juntas. Una aclaración de no gustó nada a Terelu Campos, que le preguntó por su hermano y por el gusto de este por la música de su abuela, como muestra de que pasó "mucho tiempo con ellos cuando eran niños". "Si tu verdaderamente hubieses sentido un amor incondicional por él, te hubieses preocupado por él todos estos años, cosa que no has hecho", replicó la entrevistada y añadió: "Si hubieras querido llamar a mi hermano, lo hubieras hecho y mi hermano te hubiese cogido el teléfono".

La hija de María Teresa Campos trató de mantener la calma y no discutir con la hija de su amiga, aunque volvió a insistir en el tiempo que pasaron juntas cuando Rocío era menor: "En esos años en los que tú no vivías con tu madre, sí lo hacía tu hermano e ibais a casa de mi madre, comíais los fines de semana. Pero eso no significa que no haya ocurrido".