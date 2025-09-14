Kim Novak reaparece con 92 años: una manada la violó de adolescente y 'Vértigo' cambió su vida

Apenas quedan ya viejas glorias de aquel mítico Hollywood de pasadas décadas. Una de ellas, con 92 años, ha sido homenajeada en la Mostra de Venecia, donde recibió el León de Oro a título honorífico. Aprovecharon su asistencia los organizadores del veterano certamen para exhibir un documental realizado en 2024 sobre la vida de esta estrella de la pantalla: "Kim Novak´s Vértigo". Un trasunto de su filmografía recordada por esa película de Alfred Hitchcock, una de las mejores del célebre director y desde luego la que catapultó a esta diva de la pantalla a un lugar preeminente entre las actrices de mediados los años 60 y comienzos del siguiente decenio, cuando era de las mejor pagadas.

Y ¿cómo es hoy Kim Novak? Físicamente es natural que responda a la edad que tiene. Emocionada por este homenaje veneciano, consciente de que en Hollywood se olvidaron de ella hace mucho tiempo, sin recibir ese Óscar de honor que otras estrellas sí han sido honradas con la estatuilla. Tan contenta se encontraba en la ciudad de los canales que, tras estar presente en una multitudinaria rueda de prensa, tenía previsto acudir al Festival de Deauville, al noroeste de Francia, donde todos los años se programan películas norteamericanas. Asistí en una edición en la que Rock Hudson, demacrado, ya evidenciaba la enfermedad del Sida que lo llevó a la tumba.

El verdadero nombre de Kim Novak es el de Marilyn Pauline Novak. Demasiado largo para anunciarse así en la pantalla. Entre otras cosas, quien se convirtió en su mentor, un productor muy conocido llamado Harry Cohn, la convenció para cambiar de identidad. Olvidándose de sus nombres de pila. Lo de Marilyn, descartado, cuando la Monroe ya era una estrella. Cohn se lo cambió por Kim, cediendo por imposición de ella en apellidarse Novak.

Había llegado a Hollywood tras unos años en los que hubo de ayudar a su familia. Unos padres de origen checo, él funcionario municipal de tráfico y una madre profesora. Vivían malamente en un peligroso suburbio de Chicago. Sufrió acoso escolar y lo más dramático: fue violada por un grupo de adolescentes desalmados.

Tuvo varios trabajos antes de obtener un puesto de modelo promocionando la marca de un congelador doméstico. Buscando un horizonte más prometedor es cuando optó por trasladarse a Los Ángeles. Se presentó con una amiga a un casting y así pudo ir poco a poco interviniendo en pequeñas apariciones como "extra".

Su gran golpe de suerte le llegó al ser elegida como protagonista femenina de ‘Vértigo’, también conocida como "De entre los muertos". Cuando los productores estaban preparando el rodaje, tenían ya pensados los nombres que encabezarían el reparto: James Stewart y Vera Miles. Ocurrió que ésta se había quedado embarazada, por lo que quien la sustituyó fue Kim Novak, todavía no entronizada como estrella. Lo hizo bien en aquel doble papel de Judy y Madeleine, eje de la sorprendente historia que Hitchcock llevó a la pantalla. A él le gustaban las rubias, y Kim había renunciado hacía tiempo a sus cabellos morenos porque así se lo pidió el antes mentado Harry Cohn. Ese teñido de rubia platino ya lo mantuvo largo tiempo, para diferenciarse de Rita Hayworth, con la que quisieron enfrentarla en cierto modo, como si fueran rivales.

Por supuesto que nada tenían que ver. Kim Novak era al principio una aprendiz, quien poco a poco, siguiendo los dictados de Harry Cohn, su "pigmalión", fue aprendiendo a comportarse con naturalidad ante las cámaras. Su mirada era decisiva para muchos de los papeles que interpretó. "Vértigo" le proporcionó una notoriedad inusitada. Y de cobrar a la semana mil doscientos dólares, consiguió que le pagaran tres mil. Con James Stewart se llevó de maravilla. Lo alabó mucho diciendo que fuera del rodaje no daba la sensación, por su sencillez, de ser un actor de primera fila.

Otras dos películas que compartió con Frank Sinatra, fueron "El hombre del brazo de oro" y "Pal Joey". El cantante la ayudó cuanto pudo durante el rodaje, pues notó que ella estaba algo intimidada. Terminaron por acostarse a lo largo de un par de años, aunque de manera discontinua. Sinatra no estaba interesado sentimentalmente por ella y, además, la compartía con Lauren Bacall, reciente viuda de Humphrey Bogart.

Tuvo otros sonados amores. Uno de ellos con Sammy Davis Jr. aunque Kim decía que eran simples amigos. El caso que en unos años en los que los negros no eran bien vistos en Estados Unidos, en Hollywood advirtieron a Kim Novak que cortara con él cualquier tipo de relación. Harry Cohn fue más expeditivo: encargó a un mafioso para librarse de él, a no ser que Sammy contrajera lo más rápido posible matrimonio con una mujer de su misma raza. Y así, atemorizado, obró este cantante y cómico del grupo de los Rat Pat, que encabezaba Sinatra. A los dos meses de la boda, Sammy se divorció.

¿Qué otros hombres estuvieron con Kim Novak? Bastantes. El director Richard Quine, uno de ellos. Y varios actores: Michael Brandon, Wilt Chamberlain, David Hemmings, el italiano Mario Bandini… Pero también un donjuán llamado Porfirio Rubirosa, que estuvo casado con una hija del dictador dominicano Trujillo. Y con un hijo de éste, llamado Ramfis (que luego se casó con Lita Trujillo, muy conocida en España por sus amores con Jaime Ostos, cuando Ramfis se mató en un accidente de coche).

Contaba en sus memorias José Luis de Vilallonga que conoció a Kim Novak. Asistió a una de las fiestas de la actriz, donde advirtió que sus invitados eran todo hombres. Llegó a la conclusión de que era una libertina.

Contrajo matrimonio en dos ocasiones. La primera en 1965 con el actor británico Richard Johnson, que duró apenas un año. La siguiente boda fue con el veterinario Robert Malloy, con quien estuvo casada cuarenta y cuatro años y fue muy feliz, hasta que él falleció. De la manera en la que se enamoraron partió de la pasión de Kim por los caballos, cuando ya vivía en una granja en Oregón. Uno de los animales estaba enfermo, la actriz recurrió a los servicios de Malloy y así acabaron casándose.

El declive de Kim Novak como actriz cinematográfica fue acusándolo ya a partir de la década de los 70. Fue cuando dejó Los Ángeles y se estableció en Oregón, al norte de los Estados Unidos, ya son pocas ganas de continuar con su profesión. Aunque de vez en cuando aceptaba intervenciones en series de televisión, como "Falcon Crest", allá por 1986, después de haber aparecido fugazmente en la película "El espejo roto", seis años atrás.

En 1991 fue cuando rodó su última película, "Liebestraun", que fue un desastre porque no se entendió con el director. Y en adelante optó por recluirse en su rancho, dedicando muchas horas a la pintura. Desgraciadamente un aparatoso incendio acabó, entre muchos enseres, con todas las obras pictóricas que guardaba. Otro episodio desgraciado es cuando se hirió gravemente de resultas de una caída de un caballo. Y para anotar otro episodio sobre su maltrecha salud, el cáncer de mama que padeció hace quince años, afortunadamente vencido.

Contamos otros detalles sobre su vida. La anécdota de aquel vestido gris de dos piezas que lució en "Vértigo", que no le gustaba, y que después de terminada la película guardó en un armario. Durante muchos años permaneció escondido hasta que cuando el año pasado aceptó ser protagonista de un documental biográfico, dio con el vestido de manera casual.

Una costumbre de Kim Novak fue siempre la de maquillarse al máximo. Aquello de que se pintaba más que una puerta. Eso le fastidiaba a Frank Sinatra, que prefería a las mujeres con el rostro más natural, como advertía en el de Ava Gardner. El caso es que Kim confesó, ya retirada, que se sometía a un tratamiento especial en la cara a base de inyecciones de grasa, que le iban muy bien.

Nunca quiso tener hijos. Adujo siempre que ella, al ser bipolar, tenía miedo que de ser madre sus retoños pudieran heredar sus problemas mentales. Se conformaba con la presencia en su hogar de dos hijastras, las de su marido. Le propusieron una vez publicar sus memorias. Se negó en redondo, a pesar de que le ofrecieron un millón de dólares.

Haciendo recuento de su personalidad cinematográfica, destaca haber sido dirigida por grandes realizadores, desde Hitchcock hasta Billy Wilder, Otto Preminger, Robert Aldrich…

Y como de alguna manera el nombre de Kim Novak aún pueda recordarse entre los cinéfilos, un director quiere este año rodar una película cuyo argumento estará basado en la historia de la estrella con Sammy Davis Jr., de la que hemos contado en síntesis cuanto ocurrió.

Con ocasión de esta reaparición de la actriz en la Mostra de Venecia, en las páginas de "New York Times" se ha publicado un artículo donde se asegura que cuando se estrenó "Vértigo" no fue un gran éxito. Y, sin embargo, en la historia de las mejores películas figura siempre en un lugar destacado. Y asociado a ello, el nombre de Kim Novak.