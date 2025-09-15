Kiko Rivera se compra un chalet de medio millón en una de las zonas más exclusivas de Sevilla

Dos semanas después de confirmar su separación de Irene Rosales tras 11 años de amor y os hijas en común, Kiko Rivera ha dado un importante paso. A pesar de que en los últimos días se le ha visto entrando y saliendo del domicilio familiar con total normalidad, se ha comprado una casa en solitario para comenzar esta nueva etapa de soltería.

Tal y como desveló el periodista Saúl Ortiz en Fiesta este fin de semana, el hijo de Isabel Pantoja habría adquirido un chalet en Mairena del Aljarafe -una de las zonas más exclusivas de Sevilla y donde residen numerosos futbolistas- por una cantidad que rondaría los 500.000 euros. Se trata de una vivienda con piscina y parcela para disfrutar de privacidad, que se encuentra a tan solo 6 kilómetros de distancia de Castilleja de la Cuesta, donde reside Irene con sus hijas, ya que la intención de Kiko es continuar presente en el día a día de Ana y Carlota.

"Ha cumplido un sueño porque él lleva mucho tiempo queriendo ser propietario. Me traslada una persona cercana que hace mucho tiempo que quería comprarse una casa y da la casualidad que ha sido en la separación, pero no era esa la intención", aseguró el tertuliano ante las críticas al Dj por haber esperado a no estar ya con su mujer, con la que siempre ha vivido de alquiler.

Tras salir a la luz que se ha comprado un chalet, Kiko reapareció de lo más esquivo ante las cámaras y, lejos de la simpatía que ha mostrado en los últimos días, se mostró muy serio y no respondió a las preguntas de la prensa.

Resulta llamativo porque son muchos los que insisten en que Kiko Rivera quiere reconciliarse con Irene Rosales y tenía intención de pedirle una segunda oportunidad, pero el hecho de que el hijo de Isabel Pantoja haya dado un importante paso al frente en su nueva etapa como soltero tira por tierra estas teorías.

Irene no ha querido comentar nada al respecto al ser preguntada este lunes. Con gorra y gafas de sol, la andaluza se ha mostrado seria y cabizbaja, guardando silencio al preguntarle si sabía que Kiko se había comprado una casa de medio millón de euros.