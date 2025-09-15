La tensión entre Rocío Flores y Terelu Campos tras levantar el veto en Telecinco

Mar Flores vuelve a estar en el centro de la polémica tras la emisión de su entrevista en el programa de Sonsoles. La actriz y presentadora no dejó pasar la oportunidad para ajustar cuentas con algunas de las declaraciones que la han rodeado en las últimas semanas. Entre ellas, destacó la referencia a Ana Obregón, quien públicamente expresó su rechazo hacia quienes "toman el pelo a toda España" y apoyó a quienes "trabajan y son honestos".

Mar respondió con diplomacia: "No sé si es verdad o no, pero prefiero quedarme con lo que ella me dedica porque ella es una persona trabajadora, tiene un recorrido profesional muy bueno, como yo... y por qué va a insultar una mujer a otra mujer." Durante la entrevista, también se abordó la tensión con Alessandro Lequio, a quien Mar sugirió que "a lo mejor tiene que ir a terapia a que le quiten esa agresividad".

El diálogo con Mar Flores también reveló aspectos íntimos de su relación con Lequio. La actriz explicó que las memorias que él publicó son "una ficción" y detalló el complicado triángulo entre ella, Lequio y un hombre mayor y adinerado. Según Mar, Lequio intentó manipular la situación para que ella se alejara del señor mayor, pero el plan "le salió el tiro por la culata".

En medio de las polémicas familiares, Alejandra Rubio quiso aclarar su posición respecto a la relación entre Mar Flores y Carlo Costanzia, padre de su pareja. Alejandra señaló: "No me meto en nada de lo que dice mi suegra, hablo de lo que yo he vivido. Solo he vivido a gente que se quiere mucho, que tienen muy buena relación". Además, defendió a su suegro, asegurando que "no se puede culpabilizar a mi suegro de lo que ha pasado Carlo o mis dos cuñados".

Rocío Flores

En un giro inesperado, Rocío Flores ha decidido eliminar el veto que impedía a Terelu Campos participar en su entrevista en el programa De Viernes. Según fuentes de la productora, se aconsejó que la entrevista fuera "limpia y libre, sin vetos ni exigencias", consejo que Rocío ha aceptado.

Esto permitirá que Terelu formule las preguntas que estime oportunas, una novedad respecto a ediciones anteriores. La colaboradora había declarado previamente que "si nos saltamos el capítulo del por qué no existe esa relación… esa relación no se rompe de la nada".

Por otra parte, el Hotel Four Seasons de Madrid fue el escenario elegido para celebrar el cumpleaños de Paloma Cuevas. Amigos cercanos como Raúl, Mamen Sanz, Margarita Vargas, Luis Alfonso, Patricia Cerezo, Kiko Gámez, Gema Ruiz y Juan Díaz acompañaron a la anfitriona en un ambiente distendido y familiar. Entre los asistentes destacó la presencia de Luis Miguel, quien compartió momentos con Paloma en una velada marcada por la discreción y la buena compañía.

Las memorias de Juan Carlos I

Por otro lado, la revista Hola desmintió de manera categórica los rumores publicados por El Confidencial sobre la supuesta paralización de las memorias de Juan Carlos I debido a "discrepancias con Laurence Debray". Aunque inicialmente se informó que la publicación se había suspendido, la editorial Planeta y la autora aseguraron que el libro seguirá su curso normal, con fecha prevista de lanzamiento para el 12 de noviembre. Debray afirmó que el rey Juan Carlos está "muy comprometido y trabajando mucho".