Así es el prestigioso Cedars-Sinai, el hospital judío en el que nació el hijo mayor de Javier Bardem y Penélope Cruz

El Cedars-Sinai se ubica entre Beverly Hills y West Hollywood, donde residen la mayoría de estrellas de la gran pantalla. Se trata de un inmenso complejo hospitalario en el que también se encuentran sus oficinas. La plantilla está compuesta por 2.000 médicos y 10.000 empleados y en 2020 fue catalogado como el segundo mejor hospital del oeste de Estados Unidos.