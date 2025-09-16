Así es el prestigioso Cedars-Sinai, el hospital judío en el que nació el hijo mayor de Javier Bardem y Penélope Cruz
El actor español ha lanzado en los últimos meses multitud de mensajes pro Palestina, lució un kufiya en la última edición de los Premios Emmy ha llegado a llamar nazi a Netanyahu y el ejército judío.
Javier Bardem y Penélope Cruz viven a caballo entre Estados Unidos y España debido a su trabajo en Hollywood. Es por ello que su primer hijo, Leo, nació en la ciudad de Los Ángeles y no lo hizo en cualquier sitio.
El Cedars-Sinai se ubica entre Beverly Hills y West Hollywood, donde residen la mayoría de estrellas de la gran pantalla. Se trata de un inmenso complejo hospitalario en el que también se encuentran sus oficinas. La plantilla está compuesta por 2.000 médicos y 10.000 empleados y en 2020 fue catalogado como el segundo mejor hospital del oeste de Estados Unidos.
Su área de maternidad cuenta con un servicio excepcional, desde tours para conocer las instalaciones, cursos de preparación específicos para cada tipo parto y un amplio abanico de horarios. Los bolsillos más acomodados, como los del matrimonio de actores, pueden acceder a suites deluxe dispuestas para la ocasión.
Tal y como se anuncia en su página web, los servicios que incluye la suite son frigorífico con bebidas frescas y cesta de productos de bienvenida, tres comidas al día para los padres con opciones veganas, televisión y WIFI, albornoz para la futura madre, bañera de relajación, niñera opcional y servicio de parking.
Por si fuera poco, también se puede contratar servicio de catering para invitados y peluquería para la madre, dado la cantidad de celebrities que eligen el centro para dar a luz. El precio por noche ronda los 4000 dólares.
Resulta curioso que, a pesar del antisemitismo del que hace alarde Bardem estos días, su primer hijo naciera en un hospital de origen judío. A principios del siglo XX con la fundación de dos centros diferentes, se llegó a la fusión en los 60 del Cedars of Lebanon y Mount Sinai, creándose el Centro Médico Cedars-Sinai.
La Sociedad Bikur Cholim, predecesor del Hospital Monte Sinaí, fundó en 1918 un pequeño hospicio que fue evolucionando hasta el día de hoy. Se trata de una organización comunitaria judía que se dedica a brindar apoyo emocional y práctico a personas enfermas o con discapacidades, así como a sus familias.
"Bikur Cholim" significa literalmente "visitar a los enfermos" en hebreo y representa un antiguo mandamiento religioso judío de ofrecer consuelo y ayuda a los enfermos, lo cual se ha institucionalizado a través de estas sociedades para ofrecer servicios como asistencia familiar, transporte, comidas, cuidado infantil y apoyo para la salud mental.