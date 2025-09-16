Comienza OT 2025: apagón durante la emisión, "la edición de mujeres" de Noemí Galera y los dos primeros expulsados

Después de que las luces de la Academia se apagaran el 24 de febrero de 2024 cuando Naira se alzó con el gran premio de OT 2023, los seguidores del prestigioso programa televisivo han contado los días para que las luces volvieran a encenderse, y por fin, ha llegado el día. Ayer arrancó OT 2025 que promete volver a consolidarse como la academia de los futuros artistas más conocidos de nuestro país.

Exactamente a las 22:00 Chenoa daba el pistoletazo de salida con la esperada Gala 0, donde los 18 concursantes seleccionados luchaban por cruzar la pasarela y entrar en calidad de concursante de forma oficial a la prestigiosa academia de la música. Fue entonces cuando sin previo aviso, la pantalla se fue a negro durante unos segundos, y aunque no tardó en volver y el resto del programa se pudo ver con total normalidad, algunos no tardaron en criticar lo sucedido en X.

OT yendose a negro y volviendo como si nada #OTGala0 pic.twitter.com/yVl5Bp9HcH — antonio🐢 (@antoniombsoto) September 15, 2025

Después del susto y sin dar ninguna explicación, dieron a conocer a cada uno de los concursantes y la presentación oficial de los nuevos miembros del jurado, compuesto por: Cris Regatero, periodista musical y locutora que repite tras su participación en la edición anterior, Abraham Mateo, cantante, compositor y productor; Leire Martínez, ex-vocalista de La Oreja de Van Gogh y Guille Milkyway, líder de La Casa Azul y productor musical, una mezcla de conocimiento y frescura que ha alegrado mucho a los fans del formato.

Estamos MUY de vuelta 😲 Y menudo jurado tenemos esta edición de #OT2025 💙✨🥹 El dream team está listo para la #OTGala0 en DIRECTO en @PrimeVideoES a las 22 h 🎶 ¿Te vas a perder sus primeras valoraciones? 👀 pic.twitter.com/6TftyM3U1s — Operación Triunfo (@OT_Oficial) September 15, 2025

Comenzaban así las primeras actuaciones y los primeros veredictos del jurado, y, por supuesto del público, que enseguida hicieron tendencia en X (Antiguo Twitter) a varios concursantes, ya sea por su presentación, por su forma de cantar o por su forma de expresarse, comenzaron a salir los primeros favoritos de los fans del programa.

Chenoa fue una de las protagonistas de a noche, que una vez más será la que conduzca el programa en las 14 galas que nos quedan por delante. En cuanto al look elegido, optó por un un outfit elegante pero sin salirse de su estilo: un pantalón, un corsé negro y una chaqueta blanca con el detalle de las solapas en tonos oscuros, siguiendo la tendencia clásica y elegante "black and white" que combina para cualquier ocasión.

Qué noche mi gente! 🙌🎤💫Qué maravilla volver a arrancar esta aventura con tanto talento y emoción sobre el escenario.🥺👏👏💙 #OTGala0

Esta chaqueta me acompañó la otra vez y me trae muy buena energía! 🥰🤩🍀 #OT2025

📷 @JoseIrunFoto @Gestmusic @PrimeVideoES @AliasManagement pic.twitter.com/MCjngl4PV1 — Chenoa (@Chenoa) September 16, 2025

Para los verdaderos fans del concurso, hubo un detalle que no pasó desapercibido, la ex triunfita llevaba grabado con brillantes el número 89, un precioso y particular homenaje a su número de casting que tantos recuerdos trae a los seguidores más veteranos del concurso: ''Que gane Chenoa'', "Brava" comentaban.

Tras las actuaciones de los 18 aspirantes a concursantes oficiales, llegaban los primeros "puedes cruzar la pasarela" frase mítica del concurso. Cruzaron los 14 primeros y se quedaron en duda 4 de ellos: María Cruz, Iván Rojo, Quique y Sam.

Llegaba el turno de salvar al primer concursantes por parte de la "directora de la Academia", Noemí Galera al dar su veredicto dijo que que estamos ante una ''edición de mujeres'' y que María Cruz debía entrar sí o sí en esta edición.

Llegaba entonces el turno de la audiencia, que decidieron que la última plaza sería para Iván Rojo. Emocionado y completamente agradecido por la oportunidad el concursante (ya de forma oficial) se despidió de los dos expulsados y se incorporó a sus nuevos compañeros con los que convivirá las próximas semanas.